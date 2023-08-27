Выигрыш в лотерею, повышение или..? В сентябре эти знаки зодиака ждет богатство

Сентябрь – обычно достаточно сложное время в финансовом плане, поскольку сезон отпусков многих мог оставить без копейки в кармане. Однако среди всех уроженцев зодиакального круга есть несколько счастливчиков, которые не будут знать проблем с деньгами.

Овны, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля, могут рассчитывать на успех в работе. Стоит попробовать поговорить с начальником о повышении – есть большая вероятность, что он благосклонно отнесется к вашей просьбе.

Аналогичная ситуация и в Раков (22 июня – 22 июля). По словам астрологов, уроженцев этого знака ждет солидная квартальная премия или повышение. Повезет и Близнецам (23 мая – 21 июня). Есть хороший шанс выиграть в лотерею или же получить денежный подарок от родственников.

Этим знакам зодиака следует быть настороже

Немного хуже ситуация у Тельцов (20 апреля – 22 мая) и Скорпионов (23 октября – 21 ноября). Гороскоп на сентябрь предполагает, что эти знаки зодиака могут испытывать некоторые трудности на работе. Может быть, все же стоит взять несколько дней отпуска, чтобы отдохнуть, и на свежую голову вернуться к профессиональным обязанностям?

Львам также следует быть осторожными с тратами. Люди, рожденные в период с 23 июля по 23 августа, очень амбициозны, но в сентябре им следует немного сбавить темп. Они могут быстро попасть в петлю хаоса, в результате чего потеряют концентрацию. Это может повлиять на работу и, следовательно, на ваши шансы получить повышение.

То же самое касается и Козерогов (22 декабря – 19 января). Им следует быть осторожными, чтобы не совершить ошибку, ведь это может закончиться неприятной ситуацией на работе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.