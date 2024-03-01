Ждите раннего урожая огурцов: инструкция по успешному проращиванию семян

Если вы хотите насладиться свежими огурцами в мае, UAportal рассказал советы, которые помогут получить щедрый ранний урожай. Проращивая семена огурцов для пересадки в теплицу или парник, вы можете обойти естественный цикл роста и первыми отведать этот отличный овощ.

Выбор правильного сорта огурцов

Выбирайте раннеспелые сорта, такие как "Платина" или "Гектор", поскольку они хорошо подходят для рассадного способа выращивания. Высевайте семена в небольшие горшки, например, пустые коробки из-под яиц, чтобы избежать необходимости прореживания и упростить процесс пересадки.

Оптимальные условия для рассады

Используйте хорошо дренированную почву, смешанную с крупнозернистым песком, чтобы поддерживать сбалансированный уровень воды. В качестве альтернативы идеально подойдет кокосовый субстрат с нейтральной кислотностью. Высадите семена на глубину 0,5 см и убедитесь, что почва остается умеренно влажной. Поставьте горшки на солнечное место и терпеливо ждите прорастания ростков, обычно происходящего в течение недели.

Пересадка

Через 4-5 недель, когда саженцы станут достаточно крепкими для высадки в открытый грунт, пересадите их в большие горшки. Это позволит им развить дополнительные корни и окрепнуть перед окончательной пересадкой. Помните, что длительное нахождение рассады в горшках может негативно повлиять на ее здоровье и будущий урожай, поэтому очень важно вовремя поместить ее в теплицу или парник.

Из-за непредсказуемости весенней погоды, выбор в пользу теплицы или парника разумен. Это гарантирует дополнительную защиту от неблагоприятных условий и оптимальный рост ваших огурцов.

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