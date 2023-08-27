Женщины этих трех знаков зодиака не умеют говорить о чувствах: они замкнуты в себе

Хотя женщины, как правило, более эмоционально открыты, чем мужчины, некоторым трудно открыться своему партнеру. Особенно это касается трех уроженок зодиакального круга. По словам астрологов, речь идет о женщинах Овнах, Близнецах и Львах.

Овен

Овны, как правило, стыдятся чувств. Вот почему они никогда в них не признаются. И когда кто-то проявляет инициативу и рассказывает о привязанности к этому знаку зодиака, женщина-Овен может его отблагодарить, но вряд ли ответит взаимностью – до тех пор, пока не будет уверена в своих чувствах. К сожалению, с ней этого может никогда не случиться.

Близнецы

Близнецы не выражают свои чувства не из-за страха быть отвергнутыми, а из-за боязни обязательств . Они редко готовы к серьезным отношениям. Женщины-Близнецы также боятся, что кто-то причинит им вред. Именно поэтому они не желают брать на себя инициативу, а когда отношения становятся серьезными, убегают куда подальше.

Лев

Лев – самодостаточный знак. Когда у него женщины-Льва завязываются отношения, она чувствует себя в клетке. Вот почему ей трудно выражать свои чувства. Она знает, что брак может нарушить ее чувство свободы. Женщины-Львы бегут от всех обязательств и часто предпочитают прожить свою жизнь в одиночестве.

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