Женский гороскоп: какая прическа подходит вам по знаку зодиака

Может ли знак зодиака иметь отношение к вашей прическе? Оказывается, да. Астрологи утверждают, что определенные стрижки позволят женщинам чувствовать себя увереннее и даже привлечь удачу. Читайте детальнее!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги ответственны и приземлены. Они довольно замкнуты, не очень спонтанны и последовательны. Люди под этим знаком не любят перемен, это касается и причесок. Вот почему женщинам-Козерогам лучше всего подходит стрижка "боб", классическая и неподвластная времени, которая никогда не выходит из моды.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолеи творческие, общительные и любят внимание. Для Водолеев прическа это элемент, с помощью которого они любят самовыражаться, поэтому им следует отдать предпочтение длинным волосам, которые позволяют постоянно экспериментировать с укладкой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы — чувствительные и мечтательные люди. Женщины, рожденные под знаком Рыб, хотят быть чувственными и привлекательными, а прическа должна это подчеркивать. Вот почему они предпочитают длинные волосы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны самоуверенны, страстны и иногда импульсивны. Женщинам, рожденным под этим знаком, подходят простые и классические прически, не требующие трудоемкой укладки. Длинный боб в данном случае – это то, что нужно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцы чувствительны, страстны и упорно преследуют свои цели. Они неохотно меняются, поэтому отлично идут простые стрижки, как на коротких, так и на длинных волосах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы – любопытные, творческие мечтатели, которым нравятся перемены. Именно поэтому лучшая прическа для людей, рожденных под этим знаком, – длинные волосы, на которых можно быстро и легко делать различные прически.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки часто смотрят на мир через розовые очки. Их позитивная энергия и отношение к жизни притягивают людей. Женщинам-Ракам подойдут длинные волосы.

Лев (23 июля – 23 августа)

Люди, рожденные под знаком Льва, – настоящие доминаторы, полные амбиций и оптимизма. Поэтому нет никаких сомнений, что львиная грива – идеальное предложение, подойдут объемные прически.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы приземленные и точно знают, чего хотят. Для них характерен хороший вкус и внимание к мельчайшим деталям – в том числе и в вопросах прически. Девы хорошо себя чувствуют с любой длиной волос при условии, что стрижка сделана идеально.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы – творческие эстеты, любящие красивые вещи. Они стараются быть элегантными и ухоженными, поэтому им больше всего подходят классические прически, например, боб с челкой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы — энергичные, открытые и честные люди. Они любят добиваться своего, и прическа должна отражать их характер. Модные короткие стрижки пикси подойдут идеально.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Люди, рожденные под знаком Стрельца, – открытые оптимисты, которые следуют своим собственным принципам. Женщина-Стрелец хорошо себя чувствует в необычных прическах, поэтому для них как раз созданы асимметричные стрижки.

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