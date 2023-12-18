Ангельский гороскоп на 2024 год: узнайте, что ждет именно вас

Ангельский гороскоп на 2024 год предвещает сюрпризы для многих знаков зодиака, которые смогут рассчитывать на исключительную поддержку свыше. Узнайте, о чем вам следует попросить своего ангела-хранителя.

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Овен (21.03-19.04)

Овну предстоит проявить мудрость в 2024 году. Пришло время задуматься о том, что для него действительно важно. Он должен проанализировать все "за" и "против", а затем принять окончательное решение. Только ангел мудрости может помочь ему в этом.

Телец (20.04-20.05)

Телец будет очень трудолюбив в 2024 году и сосредоточится на своей карьере. Судьба теперь благосклонна к нему. Однако Тельцу необходимо не забывать находить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью. Ангел ему в этом обязательно поможет.

Близнецы (21.05-20.06)

Близнецы могут рассчитывать на то, что в 2024 году их посетит ангел любви. Им не нужно бояться новых знакомств. Одиноким уроженцам знака встретится человек, который сделает все, чтобы они полюбили себя.

Рак (21.06-22.07)

Рак может рассчитывать на своего ангела-хранителя в 2024 году – ни один человек этого знака зодиака не попадет в беду. Следующие несколько месяцев будут для Раков по-настоящему успешными.

Лев (23.07-22.08)

Льву предстоит принять много решений в 2024 году. У него будут моменты прорыва, если он сделает правильный выбор. Ему следует прислушаться к голосу ангела-хранителя, который направит на правильный путь, если Лев проявит доброе сердце и искренность.

Дева (23.08-22.09)

Дева будет несколько оторвана от реальности на протяжении 2024 года. Это на нее не похоже, но это именно то, что сейчас нужно, чтобы навести порядок в личной жизни. Ангел непременно поможет ей не попасть в беду.

Весы (23.09-22.10)

Весы должны сосредоточиться на своей семье в 2024 году. Их миссия на ближайшие месяцы — укрепить отношения с близкими и позаботиться о доме. Ангелы, охраняющие жилье и семью, обязательно помогут в этом.

Скорпион (23.10– 21.11)

Скорпион может рассчитывать на то, что ангел счастья, радости и возрождения обеспечит ему процветание. Он сам будет следовать принципу: что будет, то будет . С ангельской помощью все получится.

Стрелец (22.11– 21.12)

Стрелец может рассчитывать на то, что ангел любви не забудет о нем в этом году. Напротив, он поставит на его пути того, кого Стрелец хорошо знает. Уроженцы знака поймут, что старая любовь не ржавеет, – их ждет настоящее счастье.

Козерог (22.12-19.01)

Козерог должен рассчитывать на ангела мудрости. В начале года ему следует упорядочить все в своей голове, чтобы знать, по какому пути идти в следующие месяцы. Если он сохранит здравый смысл, то наверняка сможет вернуться в нужное русло и наслаждаться жизнью.

Водолей (20.01-18.02)

Водолей и денежный ангел будут работать вместе в этом году. Люди этого знака зодиака могут рассчитывать на денежные вливания. Кроме того, они будут достаточно предприимчивы, чтобы удвоить свою зарплату и соответствующим образом инвестировать деньги.

Рыбы (19.02-20.03)

Рыбы могут рассчитывать на то, что в 2024 году все будет хорошо. Ангел успеха поможет им добиться желаемого – независимо от того, касается ли это карьеры, или личной жизни. Рыбы в последующие годы смогут только увеличить свои шансы на успех.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.