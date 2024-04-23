Как красить губы, чтобы выглядеть на десять лет моложе: визажистка поделилась профессиональными уловками

С возрастом губы естественно уменьшаются, но существуют различные методы, которые могут помочь восстановить их пышность. Один из таких методов - это адаптация техник макияжа.

Известная визажистка Эрика Тейлор, которая недавно праздновала свой 47-й день рождения, поделилась полезным трюком в своем TikTok. Она демонстрирует своим подписчикам, как небольшие изменения в способе нанесения макияжа могут значительно улучшить внешний вид.

В свежем видео, которое быстро набрало популярность, блогер показала, как минимальные изменения в технике нанесения контурного карандаша могут визуально увеличить губы и придать им более молодой вид.

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Обычно, в молодом возрасте достаточно обвести губы вдоль их естественного контура, чтобы добавить образу свежести и привлекательности. Однако, со временем, как и остальные черты лица, губы теряют свою пышность, поэтому необходимо адаптировать методы макияжа.

Блогер Эрика продемонстрировала эффективность своего метода на собственном примере. На одной половине лица она провела линию контурного карандаша точно по краю губ, опуская ее к углам рта. На другой половине она нарисовала линию чуть выше натурального контура, не доводя ее до конца и слегка растушевав.

После этого она предложила своим фолловерам оценить результат. И действительно, сторона, где был применен ее лайфхак, выглядела объемнее и более молодо.

"Опускание губ остановить невозможно, но можно избежать его подчеркивания", - подытожила она.

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