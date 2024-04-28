Как разъехаться на перекрестке водителям, если все они имеют препятствие справа: интересная задача по ПДД

Эта задача касается правил пересечения перекрестков. В какой последовательности транспортные средства проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Задание было опубликовано на канале "За! Правилами".

Варианты ответа

Синий автомобиль, белый, грузовик. Белый автомобиль, грузовик, синий. Грузовик, синий автомобиль, белый. Синий автомобиль, грузовик, белый. Белый автомобиль, синий, грузовик. Грузовик, белый автомобиль, синий. Разъедутся по общей договоренности.

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Разбор задачи

Три автомобиля одновременно подъезжают к перекрестку, который является нерегулируемым и каждый из водителей намерен осуществить поворот налево.

В такой ситуации, где отсутствуют светофоры и дорожные знаки, которые указывали бы на приоритет, руководствоваться необходимо пунктом 16.12 Правил дорожного движения, то есть по правилу препятствия справа.

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Имеет ли водитель грузовика преимущество в движении, если он использует проблесковый маячок?

Имеет ли водитель грузового автомобиля преимущество?. Источник: ''За! Правилами''

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Не имеет, потому что грузовик оснащен желтым проблесковым маячком, который не дает преимущества в движении, а лишь привлекает внимание участников движения. Таким образом, водители должны соблюдать правило "препятствие справа" при разъезде.

На иллюстрации показан нечастый случай, когда все участники движения сталкиваются с препятствием с правой стороны. В таком случае, самым эффективным решением будет совместная договоренность о разъезде.

Для примера, водитель синей машины может дать понять о своей готовности пропустить остальных, мигнув фарами. В результате, грузовик поедет первым, поскольку препятствие с его правой стороны исчезнет. За ним отправится автомобиль белого цвета.

Поэтому правильный ответ – №7

Напомним, ранее UAportal предлагал решить хитрый тест по ПДД, в котором нужно определить кто из автомобилистов выбрал правильную траекторию для поворота.

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