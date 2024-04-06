Как уменьшить количество уборок на кухне: несколько полезных лайфхаков

Кухня - это пространство, где чистота не задерживается надолго. Причина этого проста: здесь происходит процесс приготовления блюд, который несовместим с безупречным порядком. Даже домохозяйкам, которые славятся своей педантичностью, не избежать загрязнений на кухонных поверхностях и посуде во время готовки.

Те, кто не ленятся, обычно легко относятся к уборке своей кухни. Однако, существуют и те, кому не нравится тратить время на мытье и чистку после кулинарных экспериментов. Для таких хозяек существует ряд хитростей, которые могут упростить процесс уборки, пишет Ukr.Media.

Небольшое ведро для отходов

Во время приготовления пищи мы часто сталкиваемся не только с нарезанием продуктов, но и с их очисткой. Остатки, которые остаются, могут усложнить уборку, разбрасываясь по кухне.

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Однако, размещение маленького ведра для отходов на кухонном столе может упростить процесс. Вам лишь нужно будет выбросить содержимое ведра.

Бутылка с раствором мыла

Завершение приготовления блюд часто оставляет за собой грязную посуду, которая требует тщательной очистки. Этот процесс можно ускорить, если удалить загрязнения сразу.

Для этого смешайте мыльный раствор и налейте его в бутылку. Затем, поместите грязную посуду в мойку и облейте ее раствором. Таким образом, остатки пищи не прилипнут и их будет легче вымыть.

Защитные экраны от брызг

Во время обжаривания пищи возможно загрязнение окружающего пространства. Чтобы избежать этого, следует наливать масло на сухую сковороду.

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Использование защитных экранов, которые изготовлены из сетки, поможет избежать разлетания брызг.

Немедленное устранение пятен

Не стоит откладывать удаление пятен от жидкостей или продуктов. Всегда держите под рукой тряпку, чтобы вытереть разлитое немедленно.

Эти методы будут полезными для каждой хозяйки. Они помогут сделать уборку на кухне легче и быстрее, и сэкономят ваше время.

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