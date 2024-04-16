Как ускорить созревание зеленого авокадо: действенный лайфхак

Чтобы ускорить созревание авокадо, существует один эффективный метод. Выполнение нескольких легких шагов поможет вам быстрее насладиться этим фруктом.

Можно ли есть авокадо, которое еще не созрело? Безусловно, это возможно, но вкусовые качества будут далеки от идеала. Оно не будет иметь характерного нежного вкуса, поэтому из него не получится сделать вкусное гуакамоле, пишет ProstoWay.

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Чтобы ускорить созревание авокадо, используйте этот легкий трюк: поместите его в пакет из бумаги вместе с яблоком или бананом.

Секрет метода кроется в этилене, который производят данные фрукты. Этот газ способствует быстрому созреванию плодов. Бумажный пакет помогает удерживать этилен рядом с авокадо, что позволяет ему значительно быстрее вызреть. Это простой и эффективный способ сделает ваши авокадо идеально спелыми, даже если они были куплены еще зелеными.

Авокадо - один из самых популярных суперфудов последних лет. Его добавляют в салаты, бутерброды, смузи и другие блюда. Ранее UAportal рассказывал действительно ли этот фрукт так полезен, как о нем говорят.

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