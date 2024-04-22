Клубника отблагодарит вас богатым урожаем: как подкормить растение йодом

Йод может оказаться незаменимым помощником на вашем участке. Применяя его с умом, можно значительно повысить плодовитость разнообразных культур.

Особенно это касается клубники. Этот химический элемент благотворно влияет на здоровье кустов. "Волшебное" удобрение, в составе которого есть йод, может не только обеспечить растение необходимым микроэлементом, но и служить защитой от различных заболеваний, пишет pixelinform.

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Как приготовить подкормку из йода

Чтобы подготовить эффективное средство для кустов клубники, начните с приготовления раствора на основе золы. Возьмите ведро и высыпьте туда один стакан остатков несгоревшей древесины. Далее наполните емкость водой до верха и тщательно перемешайте содержимое. После этого добавьте к полученной жидкости 10 капель йода.

Полученное средство следует использовать для полива почвы вокруг кустов клубники, так чтобы каждому растению досталось по пол-литра этой смеси.

Такая подкормка поможет защитить эту ягоду от болезней и вредителей, а также будет способствовать правильному развитию плодов.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно высаживать клубнику.

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