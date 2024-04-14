Можно обойтись без крахмала: как загустить жидкое варенье для начинки выпечки
Иногда, когда вы любите часто печь что-то сладенькое, может случиться, что в вашем холодильнике осталось варенье жидкой консистенции. Если оно уже не привлекает членов семьи, то не стоит медлить с его использованием.
Если вы задумываетесь, как можно применить жидкое варенье или сделать его более густым, команда UAportal вместе с Ukr.Media подготовили для вас полезный лайфхак. Этот метод поможет загустить джем, после чего его можно будет использовать как начинку для любой выпечки.
Как загустить варенье с помощью манки
Выливаем варенье в кастрюлю, слегка подогреваем и добавляем немного манной крупы. Количество манки регулируется в зависимости от количества варенья и желаемой консистенции. Как правило, используют около чайной ложки на каждые 200 мл джема. Тщательно перемешиваем.
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Оставляем смесь на 20 минут. После этого доводим до кипения и варим, не переставая помешивать, в течение 1-2 минут.
После варки даем остыть - и готово!
Такое варенье идеально подходит для начинки пирогов, пирожков, рогаликов или булочек. Оно получится густым и не растечется.
Манная крупа будет абсолютно незаметной в начинке.
И не нужно использовать крахмал или пектин. Все очень легко и просто!
Напомним, ранее UAportal рассказывал, как приготовить варенье из мандаринов.
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