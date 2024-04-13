Назван список фамилий, которые свидетельствуют, что ваш род славился сильными женщинами

Фамилии в Украине отражают богатую историю и культурное наследие, предоставляя подсказки о жизни и происхождении наших предков. Будь то профессия, к которой они принадлежали, или их принадлежность к шляхте, или наличие сильных женщин в роду.

Есть несколько украинских родовых имен, которые имеют матронимическое происхождение, то есть образованы из имени матери. Эту информацию можно найти в "Этимологическом словаре украинских фамилий" Валентины Лученко.

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Список фамилий, происходящих от имени матери:

• Варвара – Варваренко, Варварчук, Варварук, Варварюк, Варварич, Варварецкий;

• Варька – Варченко, Варчук, Варич, Варский;

• Василиса – Василиненко, Василинюк, Василинин;

• Василиса – Василищенко, Василисюк, Василишин, Василишек;

• Галина – Галенко, Гальчук, Галкевич, Галич;

• Галшка – Галщук, Галшкевич;

• Гапка – Гапенко, Гапчук, Гапич;

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• Ганна – Ганенко, Ганчук, Ганыч;

• Горпина – Горпиненко, Горпинчук, Горпиныч;

• Катерина – Катериненко, Катериненчук, Катеринич;

• Килина – Килиненко, Килинчук, Килинич;

• Федора – Федорин, Федоринин;

• Ялена – Ялененко, Яленчук, Еленский (Ялена – древнеукраинский вариант имени Елена);

• Ярина – Яренко, Яринчук.

Ранее UAportal рассказывал о том, какие фамилии в древности давали украинцам в зависимости от социального положения.

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