Названы растения, которые стоит посадить на участке для отпугивания майских жуков и их личинок

Личинки майского жука могут серьезно навредить вашему саду или огороду. Они коварно поедают корневую систему растений, что приводит к их гибели. Существуют химические средства борьбы с этими вредителями, в частности мощные инсектициды. Однако, прежде чем прибегать к ним, стоит рассмотреть использование природных методов.

Для защиты от майских жуков и их личинок рекомендуется высаживать растения с сильным ароматом. Их перечнем поделился Merkur.

Чтобы защитить ваш сад от вредных насекомых, важно высадить достаточное количество растений, которые отпугнут майских жуков и их личинок.

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Какие растения посадить, чтобы отпугнуть майского жука и личинок

Необходимо помнить, что эффективная защита от вредителей обеспечивается только при условии высадки значительного количества защитных растений. Единичные кусты не принесут желаемого эффекта.

Три растения эффективно отпугивают личинок жуков - их лучше всего посадить рядом с газоном или, например, как ограждение вокруг растений, которые нужно защитить:

дельфиниум;

герань - хотя личинки могут потреблять корни этого растения, герань действует на них как яд;

- хотя личинки могут потреблять корни этого растения, герань действует на них как яд; чеснок - не убивает личинок, но эффективно препятствует жукам в откладывании яиц.

Дополнительные методы борьбы с личинками

Привлечение к вашему участку птиц или животных, которые питаются личинками, может стать дополнительной защитой. Также можно использовать ловушки, например, с конским навозом. Закопайте ведро с этим средством в месте, где обычно находятся личинки, и через год выкопайте его вместе с личинками.

Напомним, ранее садоводы рассказали, когда начинать обработку растений и почвы против майских жуков и их личинок.

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