Названы растения, которые стоит посадить рядом с картофелем, чтобы отпугивать колорадского жука

Огородники рекомендуют высаживать определенные виды растений рядом с картофелем, чтобы защищать его от колорадского жука. Например, кориандр или кустовая фасоль могут быть прекрасными соседями для картофеля, поскольку они не только отпугивают вредителей, но и обогащают землю кислородом.

Это лишь несколько примеров из более широкого перечня растений, которые опытные дачники рекомендуют высаживать рядом с картофелем. Об этом пишет RadioTrek.

Какие растения отпугивают колорадского жука:

пижма – это растение с ярко выраженным ароматом, который может отпугивать вредителей;

петрушка – также полезна для посадки возле картофеля, поскольку ее запах не нравится колорадским жукам, что может защитить картофельные насаждения;

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мята – известна своей способностью отпугивать полосатых жуков от картофеля благодаря своему запаху;

розмарин – имеет мощный аромат, который эффективно отпугивает вредителей.

Не только эти растения могут быть полезными для защиты картофеля от колорадского жука. Тыква, лук и чеснок также могут помочь в этом процессе.

Кроме этого, этот полосатый вредитель боится горчицы. Вы можете высадить ее возле грядок или использовать раствор из горчицы и хозяйственного мыла для опрыскивания. Для этого смешайте 100 граммов сухой горчицы с литром воды и добавьте немного мыла.

Однако, стоит помнить, что выращивание различных трав рядом с картофелем не всегда является эффективным. Иногда лучше применять комплексный подход, включая обработку картофеля народными средствами для защиты.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как избавиться от колорадских жуков на огороде не собирая их руками.

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