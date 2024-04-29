Не храните этих вещей в кошельке, потому что в нем никогда не будут водиться деньги: народные приметы

Вещи, которые вы носите в кошельке, не всегда несут благо. Существуют приметы, которые предупреждают, что от некоторых предметов стоит избавиться, чтобы не ухудшать финансовое положение.

Об этом рассказывает UAporal вместе с RadioTrek и приводит список из пяти нежелательных вещей в вашем кошельке.

Магазинные чеки

Чеки, остающиеся после совершения покупок в магазинах отражают ваши финансовые расходы и не должны занимать место в вашем кошельке, ведь они могут препятствовать положительным финансовым потокам и отталкивать денежные средства.

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Фотографии близких

По убеждениям эзотериков, финансы требуют особого внимания, поэтому они должны быть приоритетом в вашем кошельке. Фотографии близких лучше хранить отдельно, например, в фотоальбомах.

Билеты на транспорт

Проездные документы также несут в себе энергию расходов. Ношение их в кошельке может стать препятствием для привлечения новых финансов.

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Аптечные рецепты

Энергетика кошелька, которая должна способствовать вашему финансовому процветанию, может быть заблокирована рецептами на лекарства, что приводит к затягиванию процесса выздоровления и увеличению расходов на медикаменты.

Визитки других людей

Визитки несут энергию других лиц и могут влиять на финансовое состояние вашего кошелька, если вы храните их там.

Напомним, ранее мы писали о картинах, которые лучше не вешать в доме, потому что можно навлечь этим беду.

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