Не рискуйте своим счастьем: о каких личных вещах нельзя делиться с другими

Для сохранения личных границ и избежания нежелательных слухов или зависти, рекомендуется не делиться определенной информацией о себе с другими. Невозможно предсказать, как события будут разворачиваться в будущем, и как другие могут использовать ваши слова против вас самих.

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Команда UAportal рассказывает почему важно быть сдержанным в разговорах и не делиться определенными аспектами своей жизни. Об этом пишет ТСН.

Каких вещей никогда не стоит рассказывать о себе другим

Личная жизнь. Стоит сто раз подумать перед тем, как хвастаться о своих успехах в отношениях перед коллегами, друзьями или просто знакомыми, ведь можно случайно "передать" свое счастье другим. Если же у вас проблемы, это может стать предметом чужих сплетен. Лучше хранить такие детали исключительно для себя.

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Планы и мечты. Открывая свои намерения, вы рискуете никогда их не реализовать, поскольку ваш мозг может считать, что вы уже достигли цели, снижая мотивацию к действию.

Страхи и опасения. Не стоит делиться своими фобиями, поскольку такая информация о вас на самом деле никому не интересна и не способствует налаживанию контактов. Она может лишь дать вашим недругам козыри для манипуляций.

Зарплата и доходы. В обществе не стоит обсуждать деньги, политику и религию. Обсуждение финансовых вопросов может вызвать зависть или насмешки, поэтому лучше избегать этой темы, особенно с коллегами.

Здоровье. Открытое обсуждение здоровья может привести к нежелательным советам, сочувствию, насмешкам или даже дискриминации. Поэтому не стоит делиться проблемы со своим здоровьем, если они у вас есть.

Упущенные возможности. Не стоит зацикливаться на прошлом и выносить подобные темы на публику, поскольку это может лишь усилить негативные воспоминания и боль.

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