Не рискуйте урожаем: названы культуры, которые запрещено сажать рядом с перцем

Каждый, кто занимается выращиванием овощей, стремится получить богатый урожай. Если вы столкнулись с проблемой плодородия перца, причиной этого могут служить растения, растущие по соседству.

Существуют определенные виды культур, которые не рекомендуется высаживать рядом с перцами. О них рассказывает команда UAportal.

Какие растения нельзя сажать возле перцев

Прежде всего, не место рядом с перцем капусте, ведь она будет вытягивать из почвы необходимую влагу и питательные элементы.

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Далее, посадка перца рядом с огурцами и томатами не является лучшей идеей. Эти овощи любят много воды, в то время, как перец может пострадать от избытка влаги.

Также, соседство с картофелем и баклажанами может быть вредным для перца из-за риска передачи болезней.

Напоследок, не стоит высаживать рядом с перцем горох и укроп, поскольку горох может обвивать стебли перца, увеличивая вероятность грибковых инфекций, а укроп создавать тень и привлекать вредителей.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как подкармливать перцы, чтобы они выросли большими.

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