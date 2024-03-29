Ничего общего с построением отношений! Названы знаки зодиака, для которых флирт – развлечение

Для некоторых флирт – это всего лишь способ развлечься и доказать свою привлекательность, а не первый шаг к построению романтических отношений. По словам астрологов, речь идет о Близнецах, Водолеях, Стрельцах и Овнах.

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Близнецы

Близнецы известны как общительные и дружелюбные. Им нравится знакомиться с новыми людьми и обмениваться идеями. Их потребность в переменах часто мешает им установить более глубокие и прочные отношения. Для Близнецов флирт – это всего лишь игра, а не путь к эмоциональной близости.

Водолей

Водолеи — независимые, творческие и иногда эксцентричные, но их также глубоко заботят дружба и общественная деятельность. Хотя уроженцы знака открыты для знакомства с новыми людьми, они могут быть сдержанными, когда дело касается глубоких эмоциональных связей. Флирт служит им средством выявления совместимости без эмоциональной привязанности.

Стрелец

Стрельцы страстные и определенно одни из самых привлекательных знаков. Однако их жажда приключений часто удерживает их от долгосрочных эмоциональных обязательств. Для Стрельцов флирт – это просто очередное приключение, а не шаг к построению более глубоких отношений.

Овен

Овны страстны и хотят проявить инициативу, они используют флирт, чтобы привлечь внимание других людей. Однако их стремление к новым и захватывающим впечатлениям может отвлечь их от идеи стабильности, которая приходит с долгосрочными отношениями. Флирт помогает Овнам оставаться интересными, но без глубоких эмоциональных вложений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.