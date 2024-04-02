Новая обувь больше не будет натирать ноги: поможет действенный лайфхак

Даже стильная и качественная обувь может стать источником дискомфорта. Неприятные ощущения и мозоли от новых туфель - это общеизвестные неприятности. При первых же признаках неудобств важно принять меры.

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Обычно, самые простые домашние методы являются самыми эффективными. О них рассказывает команда UAportal. Предотвратить натирание от новой пары обуви поможет использование обычного мыла.

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Что сделать, чтобы обувь не оставляла мозолей

Существуют два эффективных метода, которые могут помочь вам быстро решить проблему с мозолями.

Первый – заключается в использовании твердого мыла для натирания области, вызывающей неудобства. Эта процедура сделает материал более мягким и уменьшит трение. Как альтернативу мылу, можно применить вазелин для достижения подобного эффекта.

Второй, более сложный метод, заключается в растягивании обуви, которая натирает ноги. Вы можете наполнить ее газетами и подогреть феном те места, которые наносят наибольший дискомфорт.

Также для растягивания обуви можно использовать влажные носки. Просто наденьте их на ноги, обуйте пару, которая вас беспокоит, и пройдитесь так в течение 15-30 минут.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как можно компактно хранить обувь.

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