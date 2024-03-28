Обладают уникальной силой: названы четыре знака зодиака, которые мгновенно разоблачают лжецов

Некоторые люди наделены настолько сильной интуицией, что их буквального невозможно обмануть – они мгновенно разоблачают лжецов. По словам астрологов, сильным шестым чувством обладают Раки, Скорпионы, Водолеи и Рыбы.

Видео дня

Рак

Раком управляет Луна, которая контролирует эмоции и подсознательные чувства. И именно поэтому этот знак зодиака обладает такой сильной интуиций. Рак умеет читать людей и различать их намерения. В долгосрочной перспективе от него ничего не скроешь. Он способен видеть вас насквозь, может воспринимать и точно читать ваше настроение, мысли и чувства с почти сверхчеловеческой легкостью. Жтот знак зодиака невозможно обмануть. Когда Рак кому-то доверяет, это потому, что он абсолютно уверен в этом человеке.

Скорпион

Скорпионом управляет Плутон, оккультная планета, названная в честь бога подземного мира. Этот знак зодиака способен чувствовать скрытые намерения, чувства, цели и мысли других. Плутон также является мистической планетой трансформации и тьмы, которая позволяет Скорпиону отказаться от устоявшихся убеждений и логики и руководствоваться интуицией. В природе Скорпиона – постоянно искать истину, и цель – обнаружить ее. Скорпион чрезвычайно проницателен, когда дело доходит до понимания своего окружения.

Водолей

Водолей способен избавиться от логики и действовать, основываясь на инстинкте. Его интуиция редко подводит его, когда дело доходит до принятия правильного решения. Уроженцы знака понимают свое окружение и умеют видеть общую картину и анализировать ее с разных точек зрения. Водолеи более глубоко понимают каждую ситуацию, поэтому они так хорошо умеют давать советы другим. Они также способны смотреть на вещи без предубеждений.

Рыбы

Рыбы, вероятно, самый интуитивный знак зодиака . Рожденными под этим знаком управляет мечтательный Нептун, планета мистики и видения, поэтому они понимают, что истина гораздо загадочнее, чем кажется. Рыбы очень искусны в понимании сложности ситуаций. Они обладают почти идеальной способностью понимать чувства, цели и мысли других людей. Этот знак зодиака очень чувствителен к внутреннему поведению других. Эмпатия - его сильная сторона.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.