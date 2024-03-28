'Петля Меркурия' приближается: названы три знака зодиака, которым грозят неприятности

С 25 марта по 8 апреля 2024 года будет длиться коридор затмений, более того, 1 апреля Меркурий займет ретроградное положение, что грозит проблемами для трех знаков зодиака.

Видео дня

Овен

Овнам следует быть осторожнее в разговорах. В этот период возможны недоразумения, неясности в и конфликты. Стоит обратить внимание на детали и избегать поспешных решений.

Стрелец

В этот период Стрельцам рекомендуется избегать слишком резких высказываний, иначе могут возникнуть конфликты с окружающими. Чтобы избежать ссор, важно внимательно слушать собеседников и быть готовым пересмотреть свои планы.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть трудности во взаимодействии с окружением и коллегами. Вы можете столкнуться с ситуациями, которые покажутся вам неправильными. Также могут произойти неожиданные перемены в работе или личной жизни. Стоит проявить гибкость и терпение, уделяя время изучению информации.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.