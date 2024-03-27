Похоже, амазонки действительно существовали: в Азербайджане найдены захоронения женщин с оружием

Археологи утверждают, что легендарные амазонки, женщины-воины из греческой мифологии, на самом деле существовали, а не были выдумкой. Раскопки некрополя бронзового века в Нахичеване, что в Азербайджане, обнаружили захоронения женщин, имевших оружие, что может свидетельствовать об их принадлежности к этому воинственному племени.

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Согласно археологическим данным, женщины, проживавшие более 4000 лет назад, были похоронены вместе с вооружением, включая наконечники стрел, бронзовые кинжалы и булавами, а также драгоценностями. Об этом пишет NV.

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Исследователи предполагают, что усопшие могут быть амазонками – женщинами-воинами, известными из греческой мифологии. Они славились своей военной сноровкой и жили в обществе, независимом от мужчин.

"Это подтверждает, что за мифами древней Греции стоит определенная правда", – заявила историк Беттани Гьюз. Она добавила, что такие находки подтверждают ранее открытые факты, включая останки женщин-воинов и в других регионах.

Новый документальный цикл "Сокровища мира Беттани Гьюз" на Channel 4, запланированный на апрель, впервые представит найденные артефакты амазонок. Это открывает новую главу истории и позволяет увидеть, какие тайны еще скрывает древний мир.

Напомним, ранее мы писали, что в Греции обнаружили череп коронованного атлета, плоть которого распалась, а венок остался целым.

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