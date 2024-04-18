Пожелтевшая подошва любимой обуви станет снова белой: помогут простые средства

Многие из тех, кто носит кроссовки или обувь с белой подошвой, сталкиваются с трудностями при их очистке. Со временем подошвы приобретают желтый оттенок, что придает обуви неопрятный вид. Попытки вывести желтизну с помощью обычной губки и воды обычно не приносят желаемого результата, и поэтому такая обувь часто отправляется на задворки шкафа.

Однако, существуют простые и доступные методы, которые позволяют вернуть подошвам первоначальную белизну. О них рассказывает команда UAportal.

Как отбелить пожелтевшую подошву

Для восстановления чистоты и белоснежного цвета подошв используйте обычную пищевую соду. Возьмите 3 чайные ложки соды и смешайте с 30-40 мл воды до состояния густой пасты. С помощью ткани или губки нанесите пасту на пожелтевшие участки подошвы, тщательно втирая круговыми движениями. Оставьте на 30-40 минут, после чего промойте их водой, чтобы удалить остатки смеси.

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Еще один способ - это комбинация соды с перекисью водорода, которая помогает устранить желтые пятна. Нанесите полученную смесь на подошву с помощью щетки и оставьте на некоторое время, лучше всего под солнечными лучами. Затем просто смойте водой, и подошвы вернут свой первоначальный белый цвет.

Использование разрыхлителя также может быть эффективным благодаря его отбеливающим свойствам. Смешайте его с порошком для стирки белых вещей в соотношении 1 к 2 и добавьте немного воды для получения пасты. Зубной щеткой нанесите смесь на подошвы, поместите обувь в полиэтиленовый пакет и оставьте на полчаса. После высыхания пасты, смойте ее теплой водой, и вы увидите, что подошвы станут чистыми и белыми.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как можно компактно хранить обувь.

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