С какого утреннего ритуала следует начинать день для здоровья сердца: совет кардиолога

Простая, но эффективная привычки может способствовать здоровью вашего сердца. Для этого достаточно просто пить чистую воду каждое утро.

Кардиолог с докторской степенью, Рохит Вуппулури, рассказал о своей утренней рутине - он непременно выпивает два полных стакана воды. Врач утверждает, что это помогает активизировать функции организма и мозга, готовя их к новому дню, пишет УНИАН.

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"Вода необходима для регулирования уровня электролитов (вещества-проводники электрических импульсов, – Ред.), что помогает поддерживать стабильную сердечную функцию и сердечный ритм", – рассказал доктор Вуппулури.

Кардиолог отметил, что для поддержания стабильного уровня артериального давления необходимо обеспечить достаточное насыщение организма водой. Вуппулури предостерег, что дефицит жидкости может привести к сужению кровеносных сосудов, что, в свою очередь, вызывает рост давления и увеличивает опасность возникновения инсульта и инфаркта.

Исследования ученых показывают, что недостаток воды в организме может негативно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы и снижать эффективность физической и умственной деятельности.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о лучшем чае против высокого давления.

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