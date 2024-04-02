Три обязательных опрыскивания сада в апреле: когда и как правильно проводить

Весенний период требует особого внимания к саду, ведь необходимо провести четыре критически важные обработки для защиты от различных заболеваний и нежелательных насекомых-вредителей. Первая обработка осуществляется до того, как растения начнут активно расти.

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Следующие три должны быть распределены на этапы до распускания бутонов и после завершения цветения. Подробные рекомендации по выбору средств защиты растений и методики их применения рассказывает команда UAportal вместе с Управлением фитосанитарной безопасности при Госпродпотребслужбе.

Опрыскивание по зеленому конусу

Для обеспечения защиты сада на втором этапе обработки, когда почки уже увеличились в размерах, но листья еще не появились, используются особые препараты. Этот период критический для предупреждения атак насекомых, повреждающих цветы, и грибковых инфекций. Необходимо избегать использования средств с высокой концентрацией, которые могут нанести вред распускающимся почкам.

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Качественные инсектициды:

"Децис Профи";

"Молния";

"Актара";

"Инта-Вир";

"Калипсо";

"Енжио".

Опрыскивание по розовому бутону

Когда бутоны еще не раскрылись и только начинают приобретать форму, это идеальное время для защиты ваших растений. Этот период является критическим для предотвращения заболеваний, таких как парша или мучнистая роса. Каждая культура имеет свои особенности развития бутонов, поэтому подбор времени для опрыскивания должен быть адаптирован к конкретному виду. Препараты для борьбы с вредителями, например яблоневая плодожорка, следует применять согласно рекомендациям второго этапа опрыскивания.

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Опрыскивание после цветения

После того как растения отцвели, наступает время для профилактического ухода. Это поможет избежать болезней и атак вредителей, а также укрепить иммунитет растений. Рекомендуется использовать профилактические средства, предусмотренные для второго этапа ухода.

Рекомендации для весеннего опрыскивания деревьев:

обработку следует проводить в сухую, безветренную погоду, лучше всего до 10:00 утра или после 18:00 вечера;

полная обработка растений от верхушки до приствольного круга является обязательной;

выбирайте препараты, которые безопасны для животных и насекомых-опылителей;

следуйте инструкции по использованию и приготовлению растворов, чтобы избежать повреждения растений;

храните средства в соответствии с указаниями, чтобы сохранить их эффективность;

воздерживайтесь от использования инсектицидов во время цветения растений.

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