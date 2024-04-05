Убережет листья от желтения: опытные огородники рассказали, чем подкормить чеснок весной

Выращивая чеснок, огородники иногда сталкиваются с проблемой пожелтения листьев. Это может быть вызвано двумя основными факторами, исправив которые, можно получить богатый урожай.

Когда чеснок посажен в почву, в которой недостаточно полезных веществ, он может изменить свой цвет. Знание о том, как правильно ухаживать и чем подкармливать чеснок, поможет избежать этой проблемы, информирует Ukr.Media.

Листья чеснока могут изменить цвет на желтый, если температура опустится до -5˚C или ниже, особенно когда молодые ростки только появились из земли. Чтобы избежать этого, достаточно прикрыть растения, если прогнозируют похолодание.

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Однако подобное случается нечасто. А вот об удобрении нужно позаботиться заранее.

Чем стоит подкормить чеснок весной

Нужно внести удобрение, когда чеснок выпустит две пары листьев. Если сделать это вовремя, листья станут более крупными и сочными, что будет способствовать быстрому созреванию и наливанию головок, ведь их размер зависит от состояния листьев.

Для этого понадобятся азот и магний, которые способствуют формированию хлорофилла в клетках растения. В 10 литрах воды нужно растворить по 20 граммов каждого из удобрений. Грядки с чесноком следует сначала полить чистой водой, а затем использовать приготовленный раствор, используя от 5 до 8 литров на каждый метр грядки, в зависимости от влажности почвы.

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На следующий день после подкормки, необходимо разрыхлить землю вокруг чеснока, чтобы сохранить влагу. В сухую и теплую погоду рекомендуется также провести мульчирование.

Важно также правильно поливать чеснок, поддерживая влажность на глубине 20-30 см в корневой зоне. Не следует заливать растение, позволяя почве высыхать между поливами.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно ожидать хороший урожай. Чеснок будет здоровым, а головки вырастут крупными с крепкими зубцами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно подкормить малину весной.

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