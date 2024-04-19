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Ваши предки могли быть кочевниками: названы фамилии, которые пришли в Украину с печенегами

Анастасия Крыщук

Ваши предки могли быть кочевниками: названы фамилии, которые пришли в Украину с печенегами
Ваши предки могли быть кочевниками, если фамилия звучит так. Источник: Изображение, сгенерированное с помощью ИИ

Украинское общество известно своими интересными и уникальными фамилиями, которые являются частью культурного наследия. Часто они отражают родословную, особенности профессий или личностные черты, а некоторые из них даже имеют корни, уходящие в древние времена печенегов.

Согласно исследованиям украинского ученого Валентина Стецюка, существуют убедительные аргументы, что современные чечены могут быть прямыми потомками печенегов, древнего народа, который поселился на территории украинского Причерноморья и принимал активное участие в жизни региона между I и II тысячелетиями, пишет Телеграф.

Исследователь обратил внимание на некоторые украинские фамилии, чье происхождение остается неизвестным, и сопоставил их с отдельными словами чеченского языка. Результаты показали, что существует большое количество носителей подобных родовых имен.

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Список наиболее распространенных фамилий, корни которых уходят к чеченским или печенежским истокам:

  • Борцы и производные — от слова "просо";
  • Букар от слова "букара" — "горбатый, сутулый";
  • Бурса — "трость";
  • Везарка — "любимый, любовник";
  • Говрас изменено слово "говрах" — "всадник" (или говр "лошадь");
  • Гома — "косой, кривой";
  • Гота — "плуг и упряжь";
  • Деган — "сердечный";
  • Джима — "молодой";
  • Заза — "цветущий";
  • Кеня — "старик";
  • Керлан — "новый";
  • Кизя — "безжалостный";
  • Мецан — "голодный";
  • Мохо — "серый" или "загорелый";
  • Ножа — "дуб";
  • Онда – "крепкий";
  • Хазай — "хороший".

По словам ученого, эти родовые имена были переданы украинцам через ассимиляцию печенегов, чьи имена сохранились до сегодняшнего дня. Он также отметил, что существует возможность дополнения этого перечня в будущем.

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