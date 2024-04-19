Ваши предки могли быть кочевниками: названы фамилии, которые пришли в Украину с печенегами
Украинское общество известно своими интересными и уникальными фамилиями, которые являются частью культурного наследия. Часто они отражают родословную, особенности профессий или личностные черты, а некоторые из них даже имеют корни, уходящие в древние времена печенегов.
Согласно исследованиям украинского ученого Валентина Стецюка, существуют убедительные аргументы, что современные чечены могут быть прямыми потомками печенегов, древнего народа, который поселился на территории украинского Причерноморья и принимал активное участие в жизни региона между I и II тысячелетиями, пишет Телеграф.
Исследователь обратил внимание на некоторые украинские фамилии, чье происхождение остается неизвестным, и сопоставил их с отдельными словами чеченского языка. Результаты показали, что существует большое количество носителей подобных родовых имен.
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Список наиболее распространенных фамилий, корни которых уходят к чеченским или печенежским истокам:
- Борцы и производные — от слова "просо";
- Букар от слова "букара" — "горбатый, сутулый";
- Бурса — "трость";
- Везарка — "любимый, любовник";
- Говрас изменено слово "говрах" — "всадник" (или говр "лошадь");
- Гома — "косой, кривой";
- Гота — "плуг и упряжь";
- Деган — "сердечный";
- Джима — "молодой";
- Заза — "цветущий";
- Кеня — "старик";
- Керлан — "новый";
- Кизя — "безжалостный";
- Мецан — "голодный";
- Мохо — "серый" или "загорелый";
- Ножа — "дуб";
- Онда – "крепкий";
- Хазай — "хороший".
По словам ученого, эти родовые имена были переданы украинцам через ассимиляцию печенегов, чьи имена сохранились до сегодняшнего дня. Он также отметил, что существует возможность дополнения этого перечня в будущем.
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