Вишня, черешня и слива уродят как никогда: названы лучшие органические подкормки

Не спешите применять химические удобрения, если ваши вишни, черешни, сливы или другие фруктовые деревья не дают желаемого урожая. Попробуйте использовать этот чрезвычайно действенный метод подкормки, который удивит вас своими результатами.

Деревья отблагодарят вас обильным и сочным урожаем. Это удобрение обеспечит сад всеми необходимыми питательными элементами в оптимальном соотношении, пишет UkrMedia.

Органические средства для подкормки плодовых деревьев

Все деревьям в вашем саду необходимо обеспечить этой подкормкой. Идеальное время для этого – период цветения или же непосредственно после него.

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Для приготовления удобрения возьмите 10 литров воды и растворите в ней литровую банку золы – это будет основным источником подкормки для ваших плодовых деревьев.

Добавление 9% уксуса будет способствовать лучшему усвоению питательных веществ. Достаточно будет 200 мл.

Дайте раствору настояться около 30 минут. После этого тщательно полейте деревья, используя от 1 до 3 ведер раствора на каждое дерево, в зависимости от его возраста.

Этот метод подкормки является простым, но вы заметите его эффективность почти сразу. Ваши вишни, черешни, сливы и другие деревья отблагодарят вас обильным урожаем в этом сезоне!

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