Эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей

Весеннее опрыскивание деревьев – важная мера, помогающая защитить их от вредителей и болезней. Специалисты советуют не ждать, пока распустятся листья на кустах и деревьях. Главное правило – проводить обработку насаждений в безветренную и сухую погоду.

Видео дня

Первый опрыскивание ведет к распусканию почек, когда температура воздуха достигает 5°C. Второе опрыскивание – когда почки уже лопнули, но листья еще не распустились, пишет "Мир растений".

Третье опрыскивание ведет себя перед цветением, а четвертое – после цветения, когда появятся плодовые завязи.

Также читайте: Эксперты назвали восемь гуманных способов избавиться от улиток и слизней в саду весной

Для первой обработки деревьев подойдут карбамид, медные препараты, железный купорос. Они защищают деревья от болезней и оказывают репеллентное действие.

Эксперты отмечают, что железный и медный купорос подходит для обработки сада весной и осенью.

"Проводите первое опрыскивание утром. Ночью возможны заморозки, поэтому деревья должны просохнуть. Перед опрыскиванием уберите опавшие листья. Чтобы защитить деревья, обновите побелку стволов или оберните их агроволокном. Белая поверхность будет отражать солнечные лучи и защитит от раннего сокодвижения. Это убережет кору от растрескивания при заморозках. Обрабатывайте не только крону деревьев, но и приствольные круги", – добавили эксперты.

Кусты, которые уже начали выпускать почки и на которых появляются листья, нужно обрабатывать "препаратами для второго опрыскивания" или просто пропустите опрыскивание.

Второе опрыскивание проводят во второй половине марта или середине апреля.

Третья обработка должна быть проведена перед цветением, чтобы защитить деревья и кусты от вредителей, выедающих цветки поедания цветоедами (бронзовка, оленка мохнатая, долгоносик).

"При появлении листочков и цветочных почек активизируются и грибки, которые используют самые маленькие источники питания. И хотя заражение пока не видно, могут стать причиной потери значительной части урожая", – говорят специалисты.

Они рекомендуют при третьей обработке сада добавлять стимуляторы на базе аминокислот. Это могут быть следующие препараты:

Кендалл – укрепит стенки сосудов и даст питание растениям для качественного цветения;

Изабион или Мегафол – защитит деревья от неблагоприятных погодных условий и увеличит урожай;

Эпин – активизирует природные гормоны и защитит от стрессов.

Внимательно! Во время цветения сад не возделывается. Это может навредить пчелам.

После цветения, когда начинается плодообразование, важно провести обработку от вредителей-плодоводов. Они ведь откладывают яйца в завязь.

С середины мая, когда температура стабилизируется выше 15 С, можно переходить на биологические средства защиты. Эти методы позволяют бороться с вредителями уже при их появлении, не причиняя вреда окружающей среде.

Если вы хотите получить здоровый урожай и сохранить деревья, важно не игнорировать обработку сада. Препараты для опрыскивания препараты не вредят окружающей среде, ведь в течение месяца они полностью разлагаются, не оставляя никаких следов. Благодаря им ваш урожай будет спасен.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить улиток и помогут их избавиться.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!