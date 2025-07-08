Сезон клещей в разгаре: на какие участки тела они нацеливаются чаще всего

Клещи обычно цепляются в таких местах, как зона за ушами, шея и области под коленями. Также стоит тщательно проверять живот, подмышки, паховую зону и внутреннюю поверхность предплечья.

Эти паразиты могут долго искать подходящее место для того, чтобы присосаться. Поэтому, если осмотреть кожу сразу после прогулки, есть шанс обнаружить их и снять до того, как они успеют прикрепиться. Об этом пишет UAportal со ссылкой на ТСН.

Если у вас есть домашние животные, они могут принести клещей в дом на своей коже. Поэтому, начиная с весны, целесообразно подготовиться и обеспечить себя специальными таблетками и каплями для защиты.

Клещи могут встречаться везде – на лугах, в высокой траве, парках, лесах и многих других местах. Они больше всего любят тенистые участки, а пик их активности приходится на май.

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Основные симптомы укуса клеща включают в себя:

слабость в мышцах;

повышенная температура тела;

сильная головная боль;

боли в конечностях.

Важно помнить, что клещи могут быть переносчиками боррелиоза и болезни Лайма. Эти заболевания обычно проявляются покраснением в зоне укуса, образованием папул и высыпаний. Если после отдыха на природе вы обнаружили клеща на теле, а также почувствовали повышение температуры или слабость, немедленно обращайтесь к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как защитить своих любимцев от клещей.

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