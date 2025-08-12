Идеальная закуска к праздничному столу: рецепт сладкого перца в маринаде от Лилии Цвет

Сейчас в разгар сезон перца, из которого можно приготовить множество вкусных и разнообразных блюд. Маринованный перец — не только аппетитная, но и полезная консервация, которая станет отличным дополнением к зимнему столу.

Кулинарная блоггерша Лилия Цвет поделилась проверенным рецептом, по которому перец всегда получается нежным и ароматным.

Для приготовления понадобится 3 кг сладкого перца, лучше желтого и красного, 1 литр воды, 200 мл масла, 55 г соли, 150 мл 9% уксуса, 200 г меда (или сахар в качестве альтернативы), столовая ложка душистого перца, 5 гвоздик и 3-х. Из такого количества ингредиентов выходит около шести поллитровых банок.

Перец моют, очищают от семян и разрезают на четверти. В кастрюле готовят маринад: в воду добавляют соль, уксус, растительное масло, мед, пряности и доводят до кипения. В кипящий маринад кладут половину перца, варят 3 минуты, накрывают крышкой и оставляют еще несколько минут, после чего раскладывают в чистые банки без сильного уплотнения. Также готовят вторую часть перца, затем заливают его маринадом, накрывают стерильными крышками и стерилизуют в кастрюле с полотенцем на дне: 5 минут для пол-литровых банок или 10 минут для литровых.

После стерилизации банки плотно закручивают, переворачивают вверх дном, накрывают полотенцем или одеялом и оставляют остывать в течение суток. Заготовка сохраняет свой вкус и вид до самой весны.

