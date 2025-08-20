Как помочь домашнему любимцу пережить жару: полезные советы от ветеринаров
Летняя жара – настоящее испытание не только для людей, но и для домашних любимцев. Кошки и собаки особенно уязвимы к перегреву, ведь не могут сказать, что им жарко, и не имеют эффективного механизма охлаждения из-за потоотделения.
Тяжелее всего длинношерстным животным, которые буквально "варятся" в своей густой шерсти. Специалисты centralna.vet поделились советами, как помочь пушистикам комфортно пережить жару даже без кондиционера.
Как позаботиться о животном в жаркие дни
Постоянная вода
- меняйте воду несколько раз в день;
- используйте металлические или керамические лоханки;
- добавляйте кубики льда;
- предлагайте фонтанчики или замороженное лакомство.
Комфорт в доме
- зашторивайте окна и создавайте тень;
- позвольте животному лежать на холодной плитке;
- обеспечьте вентиляцию (но не направляйте поток прямо на мордочку);
- держите кондиционер на 22–24°C.
Охлаждающие вкусности
- для собак: замороженные фрукты, йогурт без сахара или бульон в кубиках;
- для кошек: льдинки из влажного корма или воды с каплей тунцевого сока.
- Увлажнение воздуха Используйте увлажнитель – это поможет животному легче дышать, улучшить состояние шерсти и снизить риск перегрева.
- Импровизированное охлаждение
- охлаждающие коврики или жилеты;
- бутылки с прохладной водой, завернутые в ткань;
- влажное полотенце для легкого охлаждения.
Меньше активности
Выгуливайте собак рано утром или вечером, всегда в тени и с водой под рукой. Игры с котами тоже следует ограничить в жару.
Признаки перегрева у животных
- частое тяжелое дыхание, открытая пасть;
- горячие кавычки и ушки;
- вялость, отказ от еды;
- шаткая походка или онемение.
В таком случае срочно перенесите любимца в прохладу, дайте воду, охладите полотенцем и обратитесь к ветеринару.
