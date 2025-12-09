Могут серьезно навредить: какое рождественское лакомство запретно собакам.

Накануне праздников ветеринары бьют тревогу: традиционные сезонные вкусности, например пирожки с фаршем или пудинги, представляют реальную опасность для собак. Даже небольшая порция может привести к отравлению, почечной недостаточности или даже смерти.

Об этом предупреждает изданиеExpress со ссылкой на эксперта Kennel Store Майкла Нельсона. В праздничной выпечке обычно содержатся изюм, смородина и специи – ингредиенты, токсичные для четырехлапых. Они вызывают рвоту, диарею, тремор, вялость, отказ от пищи и воды, а в тяжелых случаях – необратимые поражения почек. RSPCA оценивает безотлагательное лечение в 350–500 фунтов (19 600–28 000 грн) — это всего за один случай, и во время праздников такие расходы становятся особенно болезненными.

Нельсон объясняет: собаки инстинктивно тянутся к еде, и один пирог, оставленный без присмотра, может стать причиной срочной госпитализации. Даже если вы не давали лакомства намеренно, животные легко находят доступ к столу или мусорнику.

Признаки отравления

Любой из симптомов после контакта с праздничной пищей требует немедленного обращения к ветеринару: длительная рвота, диарея, резкая вялость, тремор, отказ от еды или воды.

