Могут навредить собакам и котам: какие рождественские растения лучше убрать, если у вас есть любимцы

Праздничные гирлянды, мерцающие огоньки, елка и живые растения помогают создать дома настоящее рождественское настроение. В предпраздничные дни многие семьи дополняют интерьер цветами и декоративными композициями, не задумываясь о том, что некоторые популярные рождественские растения могут быть опасны для домашних любимцев.

Кошки и собаки обычно с интересом реагируют на новые предметы в доме: они нюхают их, грызут листья или играют ветвями. Такое поведение кажется безопасным, но иногда оно может привести к серьезным проблемам — от раздражения слизистых до тяжелых отравлений, требующих немедленного вмешательства ветеринара. Особенно уязвимы коты, ведь некоторые растения представляют для них угрозу даже при минимальном контакте. Об этом пишет sud.ua.

Одним из самых опасных рождественских цветов есть лилии. Для кошек токсичны все части этого растения — цветы, листья, стебли, пыльца и даже вода в весе. Достаточно, чтобы животное слизало пыльцу с шерсти во время умывания, и это может вызвать острую почечную недостаточность. В тяжелых случаях последствия бывают смертельными.

Не менее угрожающей является омела, которая часто используется как праздничный декор. Она опасна как для кошек, так и собак. Попадание растения в организм может вызвать сильное раздражение желудочно-кишечного тракта, а иногда – нарушение работы сердца или нервной системы. Особенно токсичными считаются американские и европейские разновидности омелы, поэтому даже небольшое количество съеденного растения является поводом срочно обратиться к ветеринару.

Падуб с характерными блестящими листьями и яркими ягодами выглядит эффектно в рождественском интерьере, но для животных он тоже опасен. При глотании это растение может вызывать боль в полости рта, рвоту и расстройства пищеварения. Дополнительную угрозу представляют острые края листьев, которые способны травмировать слизистую рта.

Пуансетия, или "рождественская звезда", имеет репутацию чрезвычайно токсичного растения, хотя на самом деле его действие менее агрессивно. В то же время контакт с ними может вызвать раздражение слизистых, рвоту или диарею. Яркие листья привлекают животных, а молочный сок растения способен вызвать зуд, покраснение или легкий отек при попадании на кожу или в глаза.

Если вы заметили, что кот или собака заинтересовался праздничным растением, важно внимательно следить за его самочувствием. Усиленное слюноотделение, рвота, диарея, вялость, тремор, слабость, боль в животе или попытки тереть мордочку лапами могут свидетельствовать об отравлении. В таких случаях медлить не стоит, а при контакте с лилиями помощь должна быть немедленной, ведь счет может уходить на часы.

Чтобы избежать рисков, владельцам любознательных любимцев следует заранее продумать праздничный декор. Более безопасной альтернативой могут стать искусственные растения или живые цветы, которые не представляют угрозы для животных, в частности шлюмбергера, орхидеи или бромелии. Они помогут создать атмосферу праздника без ущерба здоровью четырехлапых членов семьи.

