Зимой они нуждаются больше внимания: как уберечь собаку от переохлаждения

В холодное время года домашние животные нуждаются в особом внимании — низкие температуры, реагенты и антифриз представляют реальную угрозу. Ветеринар-хирург Сара Пейдж-Джонс наметила ключевые риски и способы защиты любимцев.

Уже при температуре ниже +7°C котам опасно находиться на улице, а для большинства собак критическая отметка - +5°C. Организм тратит больше энергии на обогрев и рост более густой шерсти, поэтому рацион следует пересмотреть: активным животным или живущим в прохладе нужен более калорийный корм. Разместите костные бульоны, жирную рыбу или брокколи для энергии. Об этом сообщило издание Express.

Влажный мех – риск инфекций и слипание шерсти. После прогулок тщательно вытирайте животное, избегайте частого купания, а короткошерстным породам или выходцам из теплых регионов надевайте теплые свитера или пальто.

Лапы страдают от соли, льда и реагентов – промывайте и сушите подушечки после улицы, проверяйте на трещины, используйте увлажняющий бальзам для животных.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Антифриз с этиленгликолем или метанолом имеет сладкий вкус, но смертельно токсичен. Избегайте луж возле авто, выбирайте безопасные для животных средства. Симптомы отравления - рвота, вялость, нарушение координации - появляются через 30 минут; немедленно к ветеринару.

Холод и влага усиливают боль в суставах, особенно у старших животных. Если собака тяжело поднимается по лестнице или кот стал менее активным, добавьте глюкозамин и хондроитин для подвижности.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!