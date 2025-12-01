Растворимый кофе: в чем недостатки и преимущества напитка

Современный мир очень быстр и продолжает ускоряться. Многие вынуждены экономить время. Поэтому их выбор часто может быть в пользу растворимого кофе. Ведь сделать ее очень просто: к гранулам нужно только добавить горячей воды.

Рассмотрим, что представляет собой растворимый кофе и как влияет на здоровье по сравнению с обычным.

КАК ИЗГОТОВЛЯЮТ РАСТВОРНЫЙ КОФЕ

Сначала обжаренные кофейные зерна измельчаются. Затем молотый кофе с помощью специального оборудования под высоким давлением погружают в очень горячую воду (175°C). В результате получают партию концентрированного кофе.

Чтобы превратить ее в твердые гранулы, которые мы называем "растворимый кофе", его обрабатывают одним из двух способов. Ранее большинство кофейного концентрата сушили сублимационным способом. Когда кофе замораживают, а затем постепенно снижают давление во время его нагревания. Кристаллы льда превращаются непосредственно из льда в испаряющийся газ, оставляя твердые частицы растворимого кофе.

Это трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому сейчас большинство брендов используют технологию распылительной сушки. Кофейный концентрат распыляют на мелкие капли. Они подвергаются воздействию очень высокой температуры, что мгновенно приводит к испарению воды, в результате чего образуется порошок. Этот процесс гораздо быстрее и дешевле, чем сублимационная сушка. Однако у такого кофе меняется аромат.

Какой кофе полезнее

Растворимый кофе, изготовленный с помощью технологии распылительной сушки, подвергается воздействию высокой температуры и давления. Это изменяет его химические свойства и полезные для здоровья свойства.

Да, растворимый кофе имеет:

низшее содержание N-метилпиридиния (противовоспалительного и антиоксидантного вещества)

более низкий уровень хлорогеновой кислоты, способствующей снижению уровня сахара в крови и АД

более низкое содержание других фенольных соединений (хотя существуют отличия в зависимости от температуры, сорта кофе и крепости заваривания). Фенольные соединения оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие

больше щавелевой кислоты (природного компонента кофе и многих других продуктов)

больше акриламида (потенциального канцерогена, образующегося при обработке растворимого кофе)

Дополнительные антиоксиданты в обычном кофе делают его в целом более здоровым выбором. Чтобы получить максимальное количество антиоксидантов, рекомендуют выбирать молотые зерна арабики, потреблять кофе, заваренный при температуре 100 °C, или в бытовой кофеварке или эспрессо-машине.

Тогда в 100 г сваренного кофе получим в среднем 657 мг фенольных соединений. Растворимый кофе (приготовленный из того же сорта зерен и при такой же температуре) содержит всего 151 мг фенольных соединений на 100 граммов.

СОДЕРЖАНИЕ КОФЕИНА

В среднем чашка растворимого кофе содержит меньше кофеина, чем чашка кофе, сваренного капельным способом. Это, конечно, зависит от крепости сваренного кофе, типа обжарки и сорта кофейных зерен. Две чайные ложки растворимого кофе содержат 57 мг кофеина. Средняя чашечка заваренного кофе содержит от 92 до 95 мг кофеина.

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать нервозность, проблемы со сном, тревожность, учащенное или нерегулярное сердцебиение, расстройство желудка, раздражительность и головные боли.

Однако кофеин в умеренных количествах может быть полезен. К примеру, исследования показывают, что кофеин помогает улучшить спортивные результаты и выносливость. Для здоровых взрослых, которые не испытывают неприятных побочных эффектов от кофеина, безопасна доза до 400 мг в день.

ДРУГИЕ РИСКИ РАСТВОРНОГО КОФЕ

Некоторые варианты растворимого кофе содержат добавленный сахар или сахарозаменители, а также консерванты. Также в пакетиках растворимого кофе могут быть молочные продукты и жиры, добавленные для улучшения вкуса. Они, как правило, не имеют значимой питательной ценности.

Добавленные сахара и жиры в больших количествах способствуют возникновению проблем со здоровьем. Одну чашку в день можно пить без тревоги, однако несколько чашек уже являются источником значительного количества добавленных сахаров и жиров.

КОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАСТВОРНЫЙ КОФЕ

Для некоторых людей растворимый кофе является не лучшим выбором для здоровья. В частности, растворимого кофе следует избегать людям, имеющим:

Склонность к образованию камней в почках

При такой склонности следует употреблять преимущественно продукты с низким содержанием оксалатов. Ведь щавелевая кислота (оксалат) связывается с кальцием в организме, образуя кристаллы, которые затем могут превратиться в камни в почках. Растворимый кофе содержит чуть больше оксалатов, чем заваренный. Поэтому при потреблении большого количества кофе в день есть смысл выбирать обычный. Однако обе не вредны, если в течение дня пить достаточное количество жидкости.

Инсулинорезистентность или преддиабет

Регулярное употребление кофе, вероятно, снижает риск развития диабета 2 типа. Считается, что немаловажную роль играют хлорогеновая кислота, защищающая поджелудочную железу (где производится инсулин) и улучшает уровень сахара в крови. Обычный кофе содержит больше хлорогеновой кислоты. Впрочем, масштабные исследования показывают, что употребление любого вида кофе, в том числе и без кофеина, помогает предотвратить диабет.

Поражение печени

Теоретически хлорогеновая кислота способствует восстановлению после поражения печени и уменьшению воспаления. Поэтому, если у вас есть проблемы с печенью и вы любите пить кофе, вам лучше выбрать обычный кофе, а не растворимый. Высшее содержание хлорогеновой кислоты может быть полезным для вас.

Обеспокоенность риском развития рака

Растворимый кофе содержит больше акриламида, хотя и в незначительных количествах. Акриламид в очень высоких дозах способствует развитию рака у крыс. Хотя относительно его влияния на организм человека идут споры.

Кроме того, растворимый кофе содержит меньше N-метилпиридиния, что способствует защите от рака. Согласно исследованиям, оба вида кофе связаны с уменьшением смертности от онкологии, хотя польза заваренного кофе больше, чем растворимого.

СТОИТ ЛИ ПИТЬ ЕЖЕДНЕВНО

Ежедневное употребление растворимого, как и обычного, кофе вряд ли повредит тем, кто не имеет чувствительности к кофеину. По результатам одного обширного исследования, люди, которые выпивали до 8 чашек кофе в день, даже имели более длительную продолжительность жизни.

Однако для многих чрезмерное употребление кофеина плохо влияет на качество сна. Потому целесообразно пить кофе в первой половине дня. И, конечно, если есть другие побочные эффекты от кофе, как сердцебиение и тревожность, следует уменьшить его потребление или перейти на бескофеиновую версию, которую имеет и растворимый кофе.

Итак, как растворимый кофе, так и обычный заваренный кофе, имеют определенные преимущества для здоровья. Но поскольку обычный кофе содержит больше антиоксидантов и других полезных веществ, он несколько лучше выбор.