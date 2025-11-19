Будете тратиться на лечение: топ пород часто болеющих собак

Некоторые породы собак нуждаются не только в заботах и внимании, но и в значительных финансовых затратах. Ветеринар, известный в TikTok как доктор Том, назвал три породы, которые чаще всего попадают в клиники с серьезными заболеваниями.

Специалист обратил внимание, что владельцы не всегда задумываются о реальной стоимости содержания животного на протяжении его жизни: кроме питания, аксессуаров и обучения, значительная часть средств нуждается в ветеринарной помощи. А некоторые породы из-за особенностей телосложения или генетики нуждаются в медицинском надзоре значительно чаще. Об этом сообщило издание Parade Pets.

В "группу риска" врач отнес:

Бассет-хаунды — эти собаки часто имеют проблемы с избыточным весом, ушными инфекциями и болезнями спины. Их характерная анатомия – удлиненный корпус и короткие лапы – создает нагрузку на позвоночник, а длинные уши способствуют развитию воспалений.

Золотистых ретриверов – чрезвычайно популярная порода, нередко страдающая аллергиями, дерматологическими и ушными инфекциями. Из-за интенсивного разведения у ретриверов повышены риски онкологических заболеваний, включая лимфомы и саркомы.

Аргентинских догов — большие собаки, склонные к глухоте, дисплазии тазобедренных суставов и хронических ушных воспалений. Такие проблемы могут проявляться еще в юном возрасте и часто нуждаются в регулярном ветеринарном контроле.

Доктор Том отмечает, что эти состояния требуют постоянного наблюдения, ведь без лечения болезни могут быстро прогрессировать.

Эксперты советуют будущим владельцам собак учитывать потенциальные расходы по медицинскому уходу еще до приобретения животного. Тем, кто выбирает породы с наследственными рисками, рекомендуют обращаться к ответственным заводчикам, которые проводят генетические тесты, своевременно проходить профосмотры, следить за весом любимца и реагировать на малейшие признаки дискомфорта. Также следует заранее определить ветеринарную клинику для плановых и экстренных обращений.

