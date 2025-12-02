Вкусный шашлык дома: рецепт приготовления
Шашлык дома, Или готовим мясо в мультипечке.
Вкусно Быстро и Легко еще и экономно - что еще нужно до приготовления дома - я тестировал мультипечь.
А чтобы дома удалось так же вкусно я добавляю немного хитростей:
-1кг ошеек
-200г лука
-немножко горчицы, соус ворчестер или соевый
-соль, ароматный и черный перцы, -понемногу: подкопченая паприка и молотый кориандр
-масло
мясо нарезаю крупным куском, добавляю соль, специи и ворчестер, и наверх хорошо выжимаю сок из мелко нарубленного лука,
Хорошо массирую кусочки и сверху смазываю маслом – так лучше для приготовления.
Даю постоять полчаса.
ставлю температуру 200 градусов и полное обдувание, помещаю кусочки так чтобы между ними было пространство для обдува и готовлю к румяности с одной стороны и затем переворачиваю и к румяности с другой стороны.
не готовьте долго – самое вкусное когда кусочки сочные.
Вкусно, когда мясо мариновалось хотя бы ночь.
лук потом каплю уксусом, добавляю щепотку сахара и сеченую зелень – и им как гарнир, как летом.
Если очень крепкая, то можно замочить в ледяной воде или залить кипятком, и затем замариновать как вы любите!