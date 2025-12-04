Сало или сливочное масло: что полезнее?

День назад я в своем ТГ-канале спросила у своих читателей, что, по их мнению, полезнее: сало или масло?

Мысли разделились почти поровну, хотя сало немного вырвалось вперед:)

Итак, что все-таки, полезнее?

САЛО ИЛИ СЛИВНОЕ МАСЛО?

Масло десятилетиями считалось бесспорно полезным жиром.

И все мы слышали, что "маслом кашу не испортишь". И действительно, сливочный вкус масла очень вкусен и в кашах, и в картофельном пюре.

Но если мы посмотрим на биохимический состав и свойства масла и сала – все не так однозначно.

Начнём с того, что молочный жир (масло) – это высококонцентрированный жир, продукт переработки (масло взбивают), такого продукта в природе не существует.

И сравним его с натуральным животным жиром, существующим в природе в первоначальном виде.

Преимущество сала – натуральность.

Это минимально обработанный продукт с предполагаемым составом.

Химический состав: сала выигрывает:

Холестерин

Масло: 215 мг

Сало: 94 мг

Разница — более чем вдвое.

Насыщенные жирные кислоты

Масло: 50 %

Сало: 39%

Чрезмерное употребление насыщенных жирных кислот способствует нарушению липидного обмена.

А его употребление как раз и бывает чрезмерным, потому что мало кто ограничивается неполной чайной ложкой масла (хлеб намазать, в блюда положить выпечка сметана кисломолочный творог).

Состав жирных кислот:

В масле доминируют:

пальмитиновая кислота - 28%

миристиновая - 11%

лауриновая - 3,5%

стеариновая — одна из самых распространенных насыщенных

Именно избыток этих кислот связывается с негативным влиянием на развитие атеросклероза.

В сале картина другая:

Насыщенных кислот меньше - 39%

Преобладает олеиновая к-та (омега-9) - 43%.

В масле ее - 23%

В оливковом масле - 76%

Олеиновая кислота – это жир, поддерживающий здоровье сердца и сосудов.

Арахидоновая кислота — вторая важная жирная кислота сала.

Сало содержит 2% арахидоновой кислоты – полиненасыщенной кислоты с важными физиологическими функциями.

Она улучшает работу:

головного мозга

органа зрения

сердечной мышцы

почек

В масле ее в 10 раз меньше - 0,2%.

Витамины и микроэлементы

И сало, и масло содержат:

витамины A, E, D, F

микроэлементы

Но сало — лидер по содержанию селена, одного из ключевых элементов антиоксидантной защиты и иммунитета.

При нагревании: сало безопаснее

Сало имеет высокую температуру плавления и не образует даже чуть-чуть бензпирена при жарке — канцерогена, который формируется при нагревании.

Поэтому сало – более безопасный вариант для термической обработки.

Сало – не просто традиционный украинский продукт. Это природный, качественный и химически сбалансированный жир, в котором меньше холестерина, меньше насыщенных кислот, больше олеиновой, гораздо больше арахидоновой, плюс селен — все это делает сало более метаболически выгодным выбором.

Вредно ли сливочное масло?

Нет, но его как всякий высококонцентрированный продукт нужно добавлять в готовые блюда в небольшом количестве.

Всем спасибо за Вашу активность.