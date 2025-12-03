С ними проблем не будет: топ самых спокойных пород собак

Есть породы, которые естественно имеют уравновешенный характер и идеально подходят людям, мечтающим о спокойном четырехлапом друге. Некоторые участники списка действительно удивляют: оказывается, даже исполинские собаки могут быть настоящими "диванными королями".

"Темперамент зависит не только от породы, но и от воспитания и условий жизни, но эти восемь пород от природы склонны к спокойствию и размеренности", - отметила ветеринарка Chewy Ханна Гарт.

Вот кто попал в топ-8:

Басет-гаунд: с грустными глазами и длинными ушами, волочащимися по полу. "Бассеты – это воплощение покоя и тишины. Они могут часами лежать и смотреть в окно", – говорит ветеринар Кэтрин Денч.

Ирландский волкодав: самая высокая порода в мире, но после короткой прогулки с радостью растягивается у ваших ног и тихо сопит весь день.

Английский бульдог: короткие прогулки и длинный сон на диване – его идеальный график. Эта порода буквально создана для домашнего уюта.

Мастиф: огромный телохранитель, который большую часть суток проводит лежа и наблюдая за семьей. Лает редко, зато любовь отдает безгранично.

Шицу: маленький пушистый буддист, считающий главной обязанностью – сидеть на коленях и принимать ласку.

Кавалир кинг чарльз спаниель: нежный, кроткий и чрезвычайно терпеливый. Идеальный компаньон для семей и пожилых людей.

Немецкий дог: гигант с душой плюшевого медведя. Вопреки размерам одна из самых спокойных собак в мире, если получает достаточно любви и места на диване.

Пекинес: бывший любимец китайских императоров до сих пор ведет себя как настоящий монарх: ходит медленно, ложится там, где захочет, и считает, что весь мир крутится вокруг него.

Если вы ищете собаку, которая не будет устраивать ежедневные марафоны по квартире и не лаять на каждый шорох – эти восемь пород станут идеальным выбором. Главное – дать им любовь и немного простора для сна.

