Хрустящие корейские корн-доги: стрит-фуд можно приготовить дома
Если хочется хрустящего стрит-фуда дома — корн-доги выручают всегда.
А с сосисками они получаются сочные, упругие и не разваливаются во время жарки.
Для теста:
• Мука пшеничная - 225 г
• Мука универсальная - 75 г
• Соль – 1½ ч. л.
• Сахар – 45 г
• Дрожжи сухие – 6 г.
• Яйцо — 1 шт
• Теплая вода – 160 мл
Начинка:
• Сосиски из говядины – 3 шт (разрезать пополам)
• Моцарелла (брусочками)
Панировка:
• Панко сухари
• Картофель – 2 шт (мелкий кубик)
• Крахмал – 2 ст. л.
Соус:
• Немножко сахара
• Кетчуп
• Горчица
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с сахаром и дрожжами. Добавьте оба вида муки, соль и воду. Замесите мягкое липкое тесто, накройте и оставьте на 1 час.
2. Нарежьте картошку кубиком. Проварите 3–4 мин, остудите, обсыпьте крахмалом.
3. Сосиски и моцареллу нарежьте одинаковыми кусочками. Насадите на шпажку: сначала сосиска, затем творог.
4. Обмокните шпажку в тесто, чтобы полностью покрыть начинку.
Обвалите в панко + картофельных кубиках.
5. Жарьте в разогретом масле до золотистой корочки. Затем убавьте огонь и доготовьте внутри.
6. Посыпьте щепоткой сахара.
Полейте кетчупом и горчицей.