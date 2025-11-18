Хрустящие корейские корн-доги: стрит-фуд можно приготовить дома

Если хочется хрустящего стрит-фуда дома — корн-доги выручают всегда.

А с сосисками они получаются сочные, упругие и не разваливаются во время жарки.

Для теста:

• Мука пшеничная - 225 г

• Мука универсальная - 75 г

• Соль – 1½ ч. л.

• Сахар – 45 г

• Дрожжи сухие – 6 г.

• Яйцо — 1 шт

• Теплая вода – 160 мл

Начинка:

• Сосиски из говядины – 3 шт (разрезать пополам)

• Моцарелла (брусочками)

Панировка:

• Панко сухари

• Картофель – 2 шт (мелкий кубик)

• Крахмал – 2 ст. л.

Соус:

• Немножко сахара

• Кетчуп

• Горчица

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с сахаром и дрожжами. Добавьте оба вида муки, соль и воду. Замесите мягкое липкое тесто, накройте и оставьте на 1 час.

2. Нарежьте картошку кубиком. Проварите 3–4 мин, остудите, обсыпьте крахмалом.

3. Сосиски и моцареллу нарежьте одинаковыми кусочками. Насадите на шпажку: сначала сосиска, затем творог.

4. Обмокните шпажку в тесто, чтобы полностью покрыть начинку.

Обвалите в панко + картофельных кубиках.

5. Жарьте в разогретом масле до золотистой корочки. Затем убавьте огонь и доготовьте внутри.

6. Посыпьте щепоткой сахара.

Полейте кетчупом и горчицей.