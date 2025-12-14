Ленивый Киевский торт: готовится очень просто, а вкус как у классического
Это торт, который готовится очень просто, а вкус имеет как у классического "Киевского".
Безе (≈25 штук/300 г)
Или если готовите полноценную порцию безе на форму 26 см – ориентируйтесь на пропорции ниже. Если используете готовое безе – нужно 400 г.
Для безе:
• Яичные белки – 4 шт (или 8 белков/260 г для большой порции)
• Сахар – 200 г (или 100 г в белковую массу + 270 г в сухую смесь)
• Соль — щепотка
• Лимонный сок или уксус – 1 ч. л. (или 0,5 ч. л.)
• Кукурузный крахмал – 1 ч. л.
Отдельно смешать (для классического киевского безе):
• Мука – 60 г
• Кукурузный крахмал - 10 г
• Измельченные орехи – 200 г
• Сахар – 270 г
Крем
• Сливочное масло – 180 г (или 300 г)
• Вареная сгущенка — 360 г (1 банка) (или 400 г — ириска)
• Ванилин – по вкусу
• Сливочный сыр – 250 г (или 300 г)
Дополнительно
• Орехи – 100 г (по желанию)
• Шоколадные капли – по желанию
• Форма – 18 см (или 26 см)
• Ацетатная пленка
Приготовление безе
1. Взбейте белки с щепоткой соли и лимонным соком до мягких пиков.
2. Постепенно, по ложке, всыпайте сахар – продолжая взбивать до стойких пиков.
3. Отдельно смешайте муку, крахмал, орехи и 270 г сахара.
4. Аккуратно введите сухую смесь во взбитые белки.
5. Отсадите безе на противень с пергаментом.
6. Сушите в духовке при 90–100°C 1,5–2 часа (или 130°C 1,5–2 часа – в зависимости от духовки).
7. Дайте безе полностью остыть – тогда оно будет хрустящим.
Крем
1. Мягкое сливочное масло взбейте до пышности.
2. Добавьте сгущенку и ванилин.
3. Вмешайте сливочный сыр в однородную текстуру.
Сборка торта
1. Подготовьте форму и положите внутрь ацетатную пленку.
2. В форму выложите слоями: безе – крем – безе – крем.
3. По желанию добавьте между слоями орехи и шоколадные капли.
4. Поставьте в холодильник на 5–7 часов стабилизации.
5. После того, как торт остынет и пропитается, смажьте верх торта еще раз кремом и посыпьте орехами.