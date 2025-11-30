Тонкие блины, которые всегда удаются

Мой рабочий рецепт – храните

Вам нужно:

200г. молока

200г. обычной муки

35г. сахара

2 яйца

щепотка соли

325г. горячего молока

30г. масла

30г. масло

Готовим:

смешиваю венчиком в емкости муку, молоко, сахар, соль и яйца 🥚. Консистенция теста становится, как сметана – однородная шелковистая и без комочков!

Муку желательно просеять.

отдельно довожу вторую часть молока, почти до кипения, и сразу наливаю тоненькой струйкой в тесто, продолжая мешать венчиком. Получится красивое, шелковистое, уже редкое тесто.

и вот когда все готово – добавляю растопленное масло с маслом, и легонько перемешиваю. Интенсивно не надо, пусть будет жир немного на поверхности теста.

и вот теперь, на хорошо разогретую сковороду, довольно быстро выливаю половник теста и распределяю тоненьким слоем по всей поверхности.

как тесто схватится – осторожно приподнимаю край и листаю, либо руками, либо с помощью лопатки. Только осторожно, потому что тесто очень нежное!

И вот хороший блин с тоненьким, не сухим, не ломким краешком 🤌

Мои племянники любят, или с вареньем, или я балую их с икрой!