Будут с вами долго: названы топ пород собак-долгожителей

Выбор собаки – ответственное решение, особенно если дома дети или аллергия. Продолжительность жизни — ключевой фактор, ведь разлука болезненна.

Ветеринар Амир Анвари рассказал о пяти породах, которые при правильном уходе живут дольше всего — до 20 лет.

Миниатюрный шнауцер – 12–16 лет. Резвый, активный немец с компактными размерами. За дрессировку отлично чувствует себя в квартире или доме, ладит с детьми, но может конфликтовать с собаками.

Такса – 12–16 лет. Умная, отважная, преданная. Ранняя социализация обеспечивает гармонию с детьми и животными. Регулярные прогулки – залог долголетия.

Джек-рассел-терьер – 13–18 лет. Энергичный, дружелюбный, дерзкий. Нетерпимость к малышам и животным возможна, но при уходе – верный компаньон.

Тот-пудель - 14-18 лет. Оживленный, умный, легко учится. Адаптируется к городу и селу, обожает хозяев – идеален для активных семей.

Чихуахуа – 15–20 лет. Сообразительный, привязанный, энергичный миниатюрный друг. Легко дрессируется, компактный рекордсмен по продолжительности жизни.

