Придется часто убирать: топ пород наиболее линяющих собак.

Выпадение шерсти – это абсолютно нормально, и регулярное вычесывание почти полностью решает проблему "пушистых снегопадов" по всему дому. А главное – эти собаки настолько сильно любят своих людей, что никакой фурминатор не сравнится с их преданностью.

Лабрадор-ретривер Абсолютный чемпион по количеству шерсти и популярности. Двойная водостойкая шерсть, спасавшая предков лабрадоров в ледяной воде у берегов Ньюфаундленда, линяет круглый год, а дважды в год особенно щедро. Зато это добрые, терпеливые и безгранично преданные друзья. Вычесывайте раз-два в неделю – и дома будет чисто. Акита Японская красавица с густящим подшерстком, который "взрывается" дважды в год. В период линьки акита можно вычесать столько шерсти, что хватит на свитер. Но спокойствие, достоинство, верность к последнему дыханию и почти кошачья чистоплотность полностью оправдывают пылесос в режиме 24/7. Ньюфаундленд Эти добрые великаны (до 70 кг!) имеют настолько густой подшерсток, что кажется, будто линяет не собака, а облако. История та же работа в холодной воде, поэтому природа позаботилась о максимальной защите. Зато ньюфики – это воплощение терпения и нежности. Дети могут спать на них, как на диване, а сами собаки радуются каждому прикосновению. Пекинес Маленький император с львиной гривой доказывает: размер не имеет значения, когда речь идет о количестве шерсти. Пекинес может оставить на ковре больше "пуха", чем некоторые овчарки. Длинная шерсть требует регулярного расчесывания и стрижки кавычек, зато в награду вы получаете нежного, капризного, но очень любящего компаньона, считающего себя центром вселенной (и вы с этим согласны). Золотистый ретривер Линяет постоянно, а летом особенно активно. Шерсть золотистого ретривера вы найдете везде: в супе, в карманах, в машине и даже в мыслях. Но один взгляд этих умных глаз – и вы готовы вычесывать его хоть каждый день. Потому что хорошее, умнее и преданнее собаки еще нужно поискать.

Так что если вы готовы раз в неделю устраивать "день груминга" — эти пять пород отблагодарят вас такой любовью, о которой владельцы "гипоаллергенных" собак могут только мечтать.

