Вкусный украинский банош с грибами: рецепт
Друзья, сегодня у нас блюдо, которое я называю настоящим украинским comfort food.
Ингредиенты для баноша:
• Кукурузная крупа - 90 г
• Сметана - 250 г
• Молоко – 250 г
• Вода – до 100 мл
• Соль – 1 ч. л.
• Черный перец – ⅓ ч. л.
• Сало или копченое поджаренное — для шкварок
Грибная подлива:
• Белые грибы – 400 г
• Лук – 1 шт
• Чеснок - 2 зубца
• Масло растительное — 2 ст. л.
• Сливочное масло – 30 г
• Сливки 33% - 50 мл
• Сметана – 3 ст. л.
• Вода – 50 мл
• Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления баноша:
1. В кастрюле соедините сметану и молоко. Нагрейте почти до кипения.
2. Тонкой струйкой всыпайте крупу, постоянно помешивая венчиком.
3. Добавьте соль и перец. Варите на слабом огне 10-15 минут.
4. Если каша загустела – подливайте немного воды, пока крупа не станет мягкой.
5. Обжарьте шкварки до хрустящего состояния.
Грибная подлива:
1. Измельчите лук и чеснок.
2. Грибы промойте и нарежьте кусочками.
3. На сковороде разогрейте растительное масло с маслом.
4. Добавьте лук и чеснок, через минуту – грибы. Тушите 10 минут, пока жидкость испарится.
5. Добавьте сливки, сметану, воду и соль. Тушите еще 2–3 минуты до кремовой консистенции.
6. Выкладывайте теплый банош в тарелку, сверху добавляйте грибную подливку и хрустящие шкварки.