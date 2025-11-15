Идеальны для поклонников кошек: топ пород собак со спокойным характером

Если вы считаете себя настоящим котолюбом, это не значит, что собака не для вас. Существуют породы, поведение которых напоминает кошачью: они независимы, спокойны и самодостаточны, но в то же время способны стать верными друзьями.

Эти породы идеально подойдут хозяевам, которые уже имели кота, но решить завести нового друга. Об этом пишет Martha Stewart.

Сиба-ину: Маленький, гордый и самостоятельный пес, часто наслаждающийся собственной компанией. Шиба-ину редко лает, поэтому станет идеальным соседом для тех, кто привык к тишине и покою.

Басенджи: Африканские собаки, известные почти не лающими, вместо этого "йодлюют". Они умны, самостоятельны и спокойны, идеально подходят для тех, кто ценит домашнюю гармонию.

Бишон фризе: Пушистый, игривый и кроткий. Не требует постоянного внимания, как активные породы, и не слишком любит воду, напоминающую кошек.

Бульдог: Эти коренастые собаки спокойны, малоактивны и любят проводить время на диване. Выборочно выбирают людей для близкого контакта, что делает их "кошачьими" по характеру.

Чихуахуа: Маленькие и изящные, немного упрямые. Могут быть осторожны с чужими, но преданы владельцу и легко завоевывают сердце харизмой.

Китайский шарпей: Исторически охранная порода, сегодня шарпеи тихие, независимые и аристократические. Они наблюдают, а не хлопочут, что делает их "кошачьими" компаньонами.

Чау-чау: Собаки, выбирающие одного хозяина. Верные и величественные, ведут себя как короли, и сохраняют покой даже в большой семье.

Пиренейский зенненгунд Огромные, но терпеливые и дружелюбные. Любят короткие прогулки и могут отдыхать часами, что идеально для спокойной жизни дома.

Японский хин Миниатюрный, благородный и спокойный. Подходит для квартир и тех, кто ценит размер и уравновешенность.

Манчестер-терьер: Сдержанный с чужими, активный с семьей. Независимый, напоминает кота-охотника в поведении.

Пекинес: Маленький, гордый и упрямый. Любит внимание, но ведет себя самостоятельно и не навязывается.

Немецкий дог: Кроткий великан. Терпеливый и дружелюбный, любит лежать рядом с хозяином, как "диванный кот".

Скотч-терьер: Небольшой, уверенный в себе, независимый и смелый. Идеально подходит для тех, кто ценит самостоятельность домашнего питомца.

Ши-тцу: Маленький, игривый и ласковый. Умеет развлекать хозяина и быстро становится членом семьи.

Уипет: Стройная средняя собака, которая ищет теплые места дома и любит короткие игры. Спокойный, нежный и ласковый.

Перед тем как завести собаку, ознакомьтесь с особенностями породы. Не все собаки подойдут к вашему образу жизни, даже если снаружи напоминают кошек. Эти породы для котолюбов – настоящий подарок: независимые, тихие и ласковые только тогда, когда сами этого хотят.

