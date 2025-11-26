Бутилированная вода и вода из-под крана: мифы, факты и влияние на здоровье

Индустрия бутылированной воды стремительно растет: ежеминутно покупается примерно миллион пластиковых бутылок. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится, и в ближайшие годы ее потребление значительно возрастет, несмотря на задокументированные негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

Бутилированная вода необходима почти для двух миллиардов людей в мире, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде. В других странах рост спроса в значительной степени обусловлен удобством, портативностью, воображаемыми преимуществами для здоровья, недоверием к качеству водопроводной воды и личными вкусовыми предпочтениями. Из-за неэффективных стратегий обращения с отходами страны с низким и средним уровнем дохода сегодня производят большую часть пластиковых отходов, значительная часть которых является отходами от бутилированной воды. К примеру, Азия продуцирует более 80% мировых пластиковых отходов, попадающих в океаны.

Чрезмерное потребление одноразовой бутилированной воды представляет собой значительную проблему, что негативно влияет на здоровье людей и настоящее и будущее окружающей среды. К сожалению, распространены необъективные утверждения относительно безопасности и потенциальных рисков бутилированной и водопроводной воды.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПЛАСТИКОМ

По данным отчетов, от 10% до 78% образцов биологических жидкостей загрязнены пластиком. К загрязнителям относятся микропластик, фталаты, алкилфенолы, полихлорированные бифенилы, полифторуглеводные вещества и бисфенол А (БФА).

Результаты исследований показывают, что загрязнение микропластиком связано с окислительным стрессом, нарушением иммунной системы и потенциальными воспалительными и метаболическими последствиями из-за изменений липидного и углеводного обмена.

Такие загрязнители часто классифицируются как эндокринные разрушители, нарушающие нормальное функционирование репродуктивных гормонов, гормонов щитовидки и глюкокортикоидных рецепторов, особенно на критических стадиях эмбрионального развития.

Воздействие БФА связывают с рядом проблем со здоровьем, как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. В недавнем исследовании пациенты с микропластиком/нанопластиком в образцах бляшек из сонной артерии имели более высокий риск инфаркта миокарда, инсульта или смерти в течение следующих 34 месяцев по сравнению с теми, у кого их не было. Долгосрочные последствия этих загрязнителей остаются неизвестными.

Условия хранения бутилированной воды значительно увеличивают вероятность вымывания пластиковых загрязнителей. В частности, длительное хранение, воздействие высоких температур и солнечного света могут привести к утечке в воду вредных химических веществ, таких как BPA и фталаты.

Исследования установили связь между этими загрязнителями и проблемами со здоровьем, включая желудочно-кишечные и неврологические, у лиц, потребляющих такую воду. Все это противоречит имиджу бутылированной воды как чистой и безопасной.

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ

Пластиковые бутылки занимают второе место среди самых распространенных загрязнителей океана. Они составляют 11,9% всех пластиковых отходов, уступая только пластиковым пакетам. В мире только 9% этих бутылок подвергаются переработке, что, в частности, обусловлено сложностью процессов переработки и более низкой стоимостью производства нового пластика по сравнению с переработкой. Как следствие, большинство пластиковых отходов попадают на свалки или в мусоросжигательные печи, что приводит к загрязнению грунта и воды и ухудшению качества воздуха в окрестностях.

Процесс добычи сырья и производства пластиковых бутылок способствует выбросам парниковых газов, используя невозобновляемые ресурсы и интенсивно потребляя энергию. Пластиковый мусор, микропластик и пластиковые загрязнители, как BPA, попадают в организм планктона и животных, то есть в пищевую цепь.

Также происходят изменения в природных биосферах: загрязнение почвы и осадков, накопление в морской среде. Как и в случае со здоровьем человека, долгосрочные прямые и косвенные последствия пластика для окружающей среды трудно различить в сложных биологических и экологических системах. Однако понятно, что любое влияние на окружающую среду отразится и на людях.

Все эти факторы создают сценарий, в котором краткосрочное удобство и экономическая выгода производителей бутилированной воды противопоставляются долгосрочному здоровью и устойчивости окружающей среды.

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Водопроводная вода в странах с высоким и средним уровнем дохода часто безопаснее бутилированной. Существуют строгие стандарты, которым должна соответствовать водопроводная вода. Кроме того, он регулярно тестируется на наличие широкого спектра потенциальных загрязнителей.

Производители бутилированной воды преимущественно не обязаны раскрывать информацию о наличии микробных или химических загрязнителей, доказывая, что их продукты отвечают конкретным стандартам качества или безопасности.

Существуют ли вкусовые предпочтения бутылированной воды

Одной из причин, почему потребители предпочитают бутилированную воду над водопроводной, является убеждение, что она имеет лучший вкус или запах. Однако важно учесть ряд моментов.

Некоторые бренды бутилированной воды улучшают свои продукты с помощью ароматизаторов, охлаждения или газировки, ориентируясь на конкретные вкусовые предпочтения. То есть лучший вкус в этом случае скорее результат добавления химических соединений, а не естественного качества самой воды.

Исследования показывают, что в слепых тестах многие люди не могут отличить водопроводную воду от бутилированной, что ставит под сомнение представление о том, что бутилированная вкуснее.

Отсутствие вкуса или запаха не является надежным показателем чистоты воды. Прозрачная вода без запаха все равно может содержать загрязнения и бактерии. И наоборот, некоторые минералы, как сера, придают воде характерный вкус, который многим может казаться неприятным, но эти минералы не обязательно ухудшают качество или безопасность воды. Наконец, принятие вкуса изменяется с течением времени и опытом, поэтому он не должен быть решающим фактором при выборе воды.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Бутилированная вода стоит в несколько раз дороже водопроводной. Количество потребляемой воды в течение всего жизненного цикла одного литра бутилированной воды колеблется от 17 до 35 литров. Кроме того, общая энергия, необходимая для ее производства, превышает энергию, используемую при производстве водопроводной воды, в 2000 раз, не считая необходимую для утилизации. В целом затраты на производство бутылированной воды значительно превышают выгоды.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

Поскольку регулируемая водопроводная вода признана безопасной, экономически выгодной и экологичной, на международном уровне наблюдается тенденция к популяризации водопроводной воды как лучшего выбора.

В некоторых регионах Австралии, Канады, Гонконга и США полностью запретили коммерциализацию бутылированной воды для населения. Там сосредотачиваются на повышении осведомленности о безопасности водопроводной воды и поощрении ее потребления в ресторанах и барах.

Во многих странах для облегчения доступа к водопроводной воде устанавливают питьевые фонтанчики, обустраивают станции для наполнения бутылок и распространяют бесплатные многоразовые бутылки в общественных местах. Кроме того, проводят информационные кампании и создают онлайн карты с местами, где ее можно набрать. Также популярность приобретает использование фильтров для воды дома, что улучшает ее питьевость.

По мнению экспертов, правительствам важно проводить образовательные информационные кампании, которые акцентировали бы на экологической ответственности и пользе для здоровья от выбора водопроводной воды, способствуя изменениям в сторону более устойчивых практик потребления.

Итак, широкое использование бутилированной воды, которое не только влечет за собой финансовые выплаты и экологический вред, но и негативно влияет на здоровье человека и окружающую среду, требует переоценки. Как считают исследователи, страны с низким и средним доходом должны инвестировать в инфраструктуру и обеспечение доступа к безопасной питьевой воде.

При соблюдении строгих стандартов безопасности, водопроводная вода, как правило, является безопасной, недорогой, удобной и экологичной. Поскольку нормы относительно бутилированной воды часто менее строгие, регуляторным органам следует принимать более жесткие меры для обеспечения ее безопасности и качества.