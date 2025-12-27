Как с обложки: топ пород невероятно красивых собак

Некоторые собаки уже давно стали символами изящества и стиля — таких, как афганский хорт или пудель. В то же время в мире существует немало малоизвестных пород, о которых знают единицы, хотя по красоте и харизме они ничем не уступают признанным фаворитам. Такие собаки привлекают внимание и на прогулках, и во время активных игр, а их главная изюминка – редкость и уникальность.

Если вы задумываетесь о домашнем любимце и хотите выбрать породу, которой точно не будет у большинства знакомых или соседей, стоит присмотреться к подборке пяти красивейших и малораспространенных собак, подготовленной изданием Parade Pets.

Конечно, внешность – не единственный критерий выбора. Не менее важны характер, темперамент, уровень активности и обучаемость. Однако для ищущих сочетания красоты и уникальности эти породы могут стать настоящим открытием.

Ниже – пять редких и впечатляющих собак: от компактных и оживленных до крупных и благородных. Вполне возможно, что среди них вы найдете идеального четырехлапого друга.

Тайский риджбек (Thai Ridgeback)

Это стройная, эффектная порода, главной особенностью которой является полоска шерсти вдоль спины, растущая в противоположном направлении. Такой "ридж" встречается только у трех пород в мире. Тайские риджбеки очень атлетичны, подвижны и нуждаются в регулярных физических нагрузках. По словам ветеринарной медсестры Эмбер Баттайгер, эти собаки умны, независимы и имеют сильные охранные инстинкты. Они очень преданы семье, но сдержанно относятся к незнакомцам, поэтому лучше подходят для опытных владельцев.

Характер: внимательный, умный, преданный Рост: 50-60 см Вес: 16-34 кг Продолжительность жизни: 14-15 лет

Салюки (Saluki)

Салюки – воплощение грации и благородства. Эту породу часто сравнивают с котами из-за независимости и спокойного, сдержанного поведения. Они нежны и привязываются к людям, но не любят излишней навязчивости. Эти собаки – врожденные бегуны, которым нужно пространство и возможность двигаться. В то же время дома салюки ведут себя тихо и деликатно.

Характер: благородный, кроткий, независимый Рост: 58–71 см Вес: 18–29 кг Продолжительность жизни: 10–17 лет

Норвежский лундехунд (Norwegian Lundehund)

Одна из самых редких пород в мире с необычным "лисичьим" видом и уникальными физическими способностями. Лундехунд может запрокидывать голову назад, складывать уши и широко расставлять лапы — все это исторически помогало ему охотиться в скалах. Ветеринарка Эйми Уорнер отмечает, что эти собаки любознательны, энергичны и очень сообразительны. Они любят быть рядом с семьей, но сохраняют независимость, присущую рабочим породам.

Характер: энергичный, внимательный, лояльный Рост: 30-38 см Вес: 5-8 кг Продолжительность жизни: 12-15 лет

Финский шпиц (Finnish Spitz)

Яркая порода с огненно-рыжей шерстью, которая выглядит очень фотогенично. Несмотря на компактные размеры, финский шпиц смелый, жизнерадостный и очень активный. По словам специалистов, эти собаки легко учатся, любят игры и умственные задания, а их общительность и положительный характер делают их отличными компаньонами.

Характер: дружеский, резвый, дружелюбный Рост: 39–51 см Вес: 9–15 кг Продолжительность жизни: 13–15 лет

Чирнеко дель Этна (Cirneco dell'Etna)

Изящная и древняя порода родом из Сицилии. Чирнеко имеет стройное телосложение, короткую шерсть и почти не линяет, что делает его удобным для удержания. Эти собаки совмещают элегантный внешний вид с живым темпераментом. Они активны, внимательны и хорошо общаются с людьми, но в то же время ценят свободу и движение.

Характер: энергичный, независимый, преданный Рост: 42-50 см Вес: 8-12 кг Продолжительность жизни: 12-15 лет

Эти породы – настоящие скрытые жемчужины собачьего мира, способные подарить не только эстетическое удовольствие, но и крепкую дружбу на многие годы.