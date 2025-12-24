БлогРецепты
Фаршированная рулька: праздничный рецепт
Обожаю запеченное мясо — в общем-то, практически все. Особенно томленное мясо — то, мягкое и сочное. Да, это требует немного времени и терпения, но, по-моему, результат оправдывает себя всегда!
К рецепту:
• 4 кг рулька свиная
• 1 маленький лук
• 1 головка чеснока
• 30 г корней имбиря
• 75 г зерновая горчица
• 30 мл масло
• 30 г укроп
• 30 г петрушка
• 10 г розмарин
• 30 г соль + перец черный и ароматный, паприка
- свиную ногу разрезаю с внутренней стороны и осторожно вынимаю кость, распластаю мясо, накрываю пищевой пленкой и хорошо отбиваю - чтобы было плоскее.
- отдельно блендером измельчаю чеснок, лук, масло, петрушку и укроп и розмарин в "пасту"
- мясо солю, перчу, хорошо смазываю горчицей; можно добавить еще любимые специи – паприку или острый перец. (вот тут можно использовать еще перчатки)
- все сворачиваю в рулет, закрепляю кулинарной нитью, и кладу в рукав для запекания. Здесь внимательно надо, чтобы шов был сверху, потому что через него выходит пара; завязываю края и, желательно, поставить на ночь в холод, чтобы промариновалось.
- далее ставлю в разогретую духовку на 180 градусов в час, а дальше сбавляю температуру до 130 и держу еще 2,5 часа! Выключаю духовку, и пусть еще стоит доготавливается мин 40
- если у вас кусок меньше, то можно сбавить немного время на 130 градусов.
- достаю готовый кусок - и здесь 2 пути - либо есть сразу горячим, что я просто обожаю, либо охладить и нарезать потом тоненько.
Но первое лучше, по-моему. Еще поливаю кожицу маслом, которое разогрето до 200 градусов, чтобы образовалась хрустящая корочка, и подаю как основное блюдо!
Так же можно готовить и свиной бочек – обожаю тоненькую и хрустящую кожуру.
А вы как любите готовить рульку?