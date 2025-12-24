Фаршированная рулька: праздничный рецепт

Обожаю запеченное мясо — в общем-то, практически все. Особенно томленное мясо — то, мягкое и сочное. Да, это требует немного времени и терпения, но, по-моему, результат оправдывает себя всегда!

К рецепту:

• 4 кг рулька свиная

• 1 маленький лук

• 1 головка чеснока

• 30 г корней имбиря

• 75 г зерновая горчица

• 30 мл масло

• 30 г укроп

• 30 г петрушка

• 10 г розмарин

• 30 г соль + перец черный и ароматный, паприка

свиную ногу разрезаю с внутренней стороны и осторожно вынимаю кость, распластаю мясо, накрываю пищевой пленкой и хорошо отбиваю - чтобы было плоскее.

отдельно блендером измельчаю чеснок, лук, масло, петрушку и укроп и розмарин в "пасту"

мясо солю, перчу, хорошо смазываю горчицей; можно добавить еще любимые специи – паприку или острый перец. (вот тут можно использовать еще перчатки)

все сворачиваю в рулет, закрепляю кулинарной нитью, и кладу в рукав для запекания. Здесь внимательно надо, чтобы шов был сверху, потому что через него выходит пара; завязываю края и, желательно, поставить на ночь в холод, чтобы промариновалось.

далее ставлю в разогретую духовку на 180 градусов в час, а дальше сбавляю температуру до 130 и держу еще 2,5 часа! Выключаю духовку, и пусть еще стоит доготавливается мин 40

если у вас кусок меньше, то можно сбавить немного время на 130 градусов.

достаю готовый кусок - и здесь 2 пути - либо есть сразу горячим, что я просто обожаю, либо охладить и нарезать потом тоненько.

Но первое лучше, по-моему. Еще поливаю кожицу маслом, которое разогрето до 200 градусов, чтобы образовалась хрустящая корочка, и подаю как основное блюдо!

Так же можно готовить и свиной бочек – обожаю тоненькую и хрустящую кожуру.

А вы как любите готовить рульку?